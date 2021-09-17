МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России после небольшого ускорения в сентябре перейдет к замедлению уже в октябре, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Центробанк прогнозирует замедление роста российской экономики

По данным Росстата, годовая инфляция по итогам августа ускорилась до 6,67%, а согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, в сентябре темпы роста потребительских цен в стране ускорятся до 6,8%. При этом Набиуллина в интервью РБК, опубликованном ранее в пятницу, сообщила, что ЦБ ждет в сентябре инфляцию в годовом выражении на уровне около 7%.

"Что касается динамики инфляции в ближайшее время, в сентябре годовые показатели могут чуть-чуть повыситься. Это объясняется эффектами базы сентября прошлого года, когда было снижение цен. Но этот эффект базы в сентябре уйдет. И в октябре ожидаем, что годовые показатели начнут снижаться", — сказала Набиуллина журналистам в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Она добавила, что в октябре регулятор обновит свой макропрогноз.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. По итогам следующего года ЦБ ждет инфляцию в диапазоне 4-4,5%.