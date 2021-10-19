МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Налог на доход по вкладам с начала следующего года будет рассчитываться по-новому. Кого это коснется и какие изменения претерпит действующая методика расчета, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

"С 1 января 2021 года, согласно статье 214.2 НК РФ, налогообложению подлежат доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках на территории РФ. Независимо от того, в каком году был открыт вклад (остаток на счетах в банке) или за какой год начислены проценты, которые выплачиваются физическим лицам, такие доходы будут облагаться налогом на доходы физлиц по новым правилам", — сообщает специалист.

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Исключение касается доходов по рублёвым вкладам и счетам, если в течение всего налогового периода процентная ставка не превышает 1% годовых, и процентов, полученных за средства на счетах эскроу. Всю информацию по доходам в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах в банках) будут подавать банки, они сформируют отчеты и отправят в налоговые органы. Расчет НДФЛ будет производится налоговыми органами. Сдавать декларацию 3-НДФЛ физлицам не потребуется. Необходимо лишь оплатить НДФЛ до декабря 2022 года.

Налогом будет облагаться совокупный процентный доход, выплаченный физлицу за налоговый период (календарный год), за вычетом необлагаемого процентного дохода. Так, на 1 января 2021 года ставка ЦБ составляла 4,25%. Поэтому необлагаемый процентный доход составляет 42 500 рублей. Если у физлица несколько вкладов в банках, и со всех вкладов в совокупности он получил в 2021 году доход в виде процентов в размере, например, 200 000 рублей, то НДФЛ будет рассчитываться следующим образом: 200 000 рублей – 42 500 рублей (необлагаемый процентный доход) = 157 500 рублей х 13% = 20 475 рублей (НДФЛ). А чтобы рассчитать сумму налога на вклад в иностранной валюте, проценты по валютному вкладу надо конвертировать в рубли по официальному курсу ЦБ, установленному на день фактического получения такого дохода.

Следует особо обратить внимание, что воспользоваться налоговыми вычетами, предусмотренными ст. 218 — 221 НК РФ (стандартные, социальные, имущественные), нельзя, хотя ставка по НДФЛ с процентных доходов составляет 13%.

Массового оттока денег с банковских вкладов Семенова не ожидает. "Но физические лица найдут альтернативу вложениям средств в другие инструменты, как например открытие индивидуального инвестиционного счета", – полагает она.