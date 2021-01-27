МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Русснефть" в 2020 году увеличила запасы нефти 32,6 миллиона тонн, сообщает компания. "Русснефть" дала прогноз по цене на нефть в 2021 году

"Прирост запасов ПАО НК "Русснефть" в 2020 году составил 32,6 миллиона тонн нефти. Основной объем геологоразведочных работ в отчетном году выполнен в Ханты-Мансийском автономном округе", — говорится в релизе.

Отмечается, что ежегодная программа геологоразведочных работ (ГРР) компании реализуется за счет трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов (ТРИЗ). Работы позволяют компании выделять наиболее привлекательные и перспективные направления: Верхне-Шапшинское, Тагринское, Западно-Варьеганское месторождения.

Компания в 2021 году планирует завершить работы по комплексной обработке и интерпретации сейсмических и скважинных данных, по результатам которой будет уточнена геологическая модель юрских и неокомских отложений и что позволит определить направления дальнейшего развития по изучаемым участкам недр.