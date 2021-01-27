2021-01-27T14:50:19+03:00
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2021-01-27T14:50:19+03:00
2021
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"Русснефть" в прошедшем году увеличила запасы нефти на 32,6 миллиона тонн
Нефть
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"Русснефть" в 2020 году увеличила запасы нефти 32,6 миллиона тонн, сообщает компания. "Прирост запасов ПАО НК "Русснефть" в 2020 году составил 32,6 миллиона тонн нефти. Основной... ПРАЙМ, 27.01.2021
запасы нефти, русснефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Русснефть" в 2020 году увеличила запасы нефти 32,6 миллиона тонн, сообщает компания.
"Прирост запасов ПАО НК "Русснефть" в 2020 году составил 32,6 миллиона тонн нефти. Основной объем геологоразведочных работ в отчетном году выполнен в Ханты-Мансийском автономном округе", — говорится в релизе.
Отмечается, что ежегодная программа геологоразведочных работ (ГРР) компании реализуется за счет трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов (ТРИЗ). Работы позволяют компании выделять наиболее привлекательные и перспективные направления: Верхне-Шапшинское, Тагринское, Западно-Варьеганское месторождения.
Компания в 2021 году планирует завершить работы по комплексной обработке и интерпретации сейсмических и скважинных данных, по результатам которой будет уточнена геологическая модель юрских и неокомских отложений и что позволит определить направления дальнейшего развития по изучаемым участкам недр.