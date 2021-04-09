МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2021 году с учётом сделки ОПЕК+ останется на уровне 478 миллионов тонн, говорится в проекте генеральной схемы нефтяной отрасли на период до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости. В Минэнерго дали прогноз по нефтяным ценам до 2035 года

"В силу особенностей методологии прогнозирования в прогнозных сценариях также не учитывается искусственное сокращение добычи нефти в 2021-2022 годах, связанное с выполнением обязательств России в рамках ее участия в соглашении ОПЕК+. Согласно предварительным оценкам, с учетом указанного ограничения, добыча нефти (без газового конденсата) может составить в 2021 году 478 миллионов тонн в год", — говорится в документе.

Добыча нефти в 2020 году составила 476,4 миллиона тонн.

Отмечается, что при различных сценариях, без учёта ограничений, Россия могла бы добывать в 2021 году 494-520 миллионов тонн. Пик добычи, согласно прогнозу, пришёлся бы на 2028-2029 годы, когда она составила бы 500-590 миллионов тонн в год, после чего она начала бы снижаться и в 2035 году составила бы 414-494 миллиона тонн. Добыча нефти в США за неделю снизилась

На фоне резкого сокращения добычи нефти в рамках участия России в соглашении ОПЕК+ доля газового конденсата в суммарной добыче жидких углеводородов увеличилась в 2020 году до 7,1%. Указывается, что добыча газового конденсата в 2020 году составила 36,4 миллиона тонн, увеличившись на 2% в годовом выражении.

"В связи с ожидаемым существенным ростом добычи природного газа в период до 2035 года добыча газового конденсата увеличится… до 43,1-48,6 миллиона тонн к 2025 году и до 50,2-66,3 миллиона тонн к 2035 году. Основной прирост добычи ожидается в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на полуостровах Ямал и Гыдан и в Европейской части России", — говорится в документе.

Помимо этого, сообщается, что инвентаризация показала рентабельность 36-64% запасов нефти в России.

Инвентаризация запасов углеводородного сырья для месторождений с запасами свыше 5 миллионов тонн на предмет экономической эффективности их разработки в текущих налоговых условиях была проведена по поручению бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 2019-2020 годах.

"Результаты инвентаризации показали, что в зависимости от используемого макроэкономического сценария рентабельными являются лишь от 36% до 64% от общей величины технологически извлекаемых запасов Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза

Отмечается, что по договоренности с нефтяными компаниями и Минэнерго работа была существенно сокращена в силу значительного объема (2716 месторождений нефти и около 28,9 миллиарда тонн запасов).

Количество месторождений с текущими извлекаемыми запасами нефти более 5 миллионов тонн в РФ составляет 719 (на них приходится 26,7 миллиарда тонн, или 92% от текущих технологически извлекаемых запасов нефти).

Мелкие месторождения исключили по причине их большого количества при сравнительно небольшой доле в запасах.

Также из периметра инвентаризации был исключен ряд льготируемых месторождений со специальными налоговыми режимами: в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), Самотлорское месторождение, Приобское месторождение с особой формулой вывозной таможенной пошлины.

В итоге количество месторождений, попавших в периметр инвентаризации, сократилось до 352 с суммарными технологически извлекаемыми запасами нефти 17,2 миллиарда тонн, или 60% от текущих технологически извлекаемых запасов РФ.

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