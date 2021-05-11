МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем на фоне новостей о восстановлении работы трубопровода Colonial Pipeline в США в ближайшее время, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.56 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,85% — до 67,74 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 64,35 доллара за баррель. Акции нефтяников выросли после хакерской атаки на топливопровод в США

Снижению цен на "черное золото" способствует заявление американской компании, которой принадлежит Colonial Pipeline, о том, что работа объекта будет возобновлена к концу текущей недели.

Инвесторы ожидают возобновления поставок нефти. Ранее этот крупнейший оператор трубопроводов в США заявил, что отключил некоторые системы, чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы.

"Поскольку на рынке товаров Восточного побережья (США — ред.) не хватает поставок, мы, вероятно, увидим увеличение потоков морских грузов на Восточное побережье, которые помогут решить эту проблему", — заявили газете Wall Street Journal представители ING.

Инвесторы также находятся в ожидании публикации отчета OПЕК во вторник, который сформирует дальнейшее представление о спросе на нефть.

Ранее сообщалось, что кибератака на трубопроводного оператора США грозит перебоями с поставками

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