МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Устранение последствий утечки нефтесодержащей жидкости, загрязнившей реку в Коми, завершается, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, сообщил "Лукойл". Пенсионерка лишилась трех миллионов рублей думая, что играет на бирже

"На территории Ненецкого автономного округа (НАО) и республики Коми выходит на завершающую стадию реализация комплекса мероприятий по устранению последствий утечки нефтесодержащей жидкости (НСЖ), вызванной разгерметизацией трубопровода от мультифазной насосной станции Ошского месторождения до дожимной насосной станции №5 Харьягинского месторождения на территории НАО", — говорится в сообщении.

Утечка была обнаружена специалистами предприятия 11 мая в ходе вертолетного облета территории. Причиной стала разгерметизация трубопровода на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы. О случившемся были уведомлены региональные органы Ростехнадзора, Росприроднадзора, единая дежурно-диспетчерская служба по НАО. В соответствии с документами Ростехнадзора по классификации происшествий данная ситуация квалифицируется как авария.

Отмечается, что населенным пунктам и объектам экономики, в том числе в Арктической зоне РФ, ничто не угрожает. В акваторию реки Колвы попало около 9 кубических метров нефтесодержащей жидкости, оперативно начаты работы по ее локализации и сбору. Гибели биологических ресурсов в результате произошедшего нет.

"Основная масса нефтесодержащей жидкости локализована персоналом на суше на площади около 1,3 га. В настоящее время ведется очистка территории, собрано почти 130 кубических метров загрязненного грунта. В ближайшее время на участке будет проведена техническая, а затем – биологическая рекультивация", — добавляется в сообщении.

Работы по сбору НСЖ с водной поверхности проводятся круглосуточно при помощи сорбентов и боновых заграждений на семи рубежах реагирования. ​Угрозы источникам питьевого водоснабжения для населения в результате произошедшего нет. Водозаборные сооружения города Усинска расположены на реке Усе выше по течению от впадения Колвы. Снабжение водой сельского населения осуществляется из водозаборных скважин, расположенных в населенных пунктах.

В общей сложности в работах задействовано более 100 сотрудников компании и специализированных подрядных организаций, свыше 30 единиц техники. Все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с госорганами.