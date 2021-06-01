МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Энергосистемы РФ и Украины продолжают работать в синхронном режиме, в холодную зиму при недостатке собственных мощностей на Украине Россия поставляла в страну электроэнергию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается электроэнергетики, мы продолжаем работать в синхронном режиме с нашими коллегами из Украины в соответствии с договором о параллельной работе наших энергосистем. И, что важно, в периоды сложных ситуаций, которые возникают, мы обеспечиваем взаимные поставки электроэнергии", — сказал Новак.

"Например, в этом году из-за холодной зимы, которая была, мы уже поставили 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии на Украину, когда там был недостаток собственных мощностей, собственной электроэнергии", — подчеркнул он. Новак заявил о стабильности нефтяных цен

Торгово-экономические отношения РФ и Украины не должны использоваться в политических интересах, считает Новак.

"В целом считаю, что отношения между бизнес-партнерами, хозяйственные связи, торгово-экономические отношения не должны использоваться в угоду каких-то политических интересов", — сказал журналистам вице-премьер.

Новак подчеркнул, что удивлен агрессивной риторике, которая звучит сейчас со стороны украинских властей. В частности, это касается ситуации вокруг главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что, прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран. Несмотря на эту ситуацию, которая сегодня складывается между нашими странами, хочу подчеркнуть, что у нас всегда сохранялся и сохраняется торгово-экономический оборот", — сказал вице-премьер. Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+

Он рассказал, что в 2020 году торговый оборот между Россией и Украиной составил около 10 миллиардов долларов. Из этого объема примерно на 6,7 миллиарда долларов было поставлено различных товаров и оказано услуг из России на Украину. К примеру, было поставлено около 9 миллионов тонн угля, из которых почти 80% пришлось на сектор металлургии, 20% — на энергетику. Также, было поставлено около 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов.

"Более того, у нас именно в России более 3 миллионов человек мигрантов из Украины, и они работают, зарабатывают здесь и какую-то часть заработанных средств отправляют в Украину. Это тоже движение денежных средств, взаимоотношения между нашими странами", — заключил Новак.

Вице-премьер сообщил, что российскую продукцию на Украине покупают госкомпании и приближенные к власти бизнесмены, и это не означает предательства национальных интересов.

"У нас сохраняются экономические взаимоотношения (с Украиной — ред.), и что, наверное, важно в этой части, основными покупателями и теми, кто оплачивает продукцию российскую, являются как крупные государственные компании, например, "Центрэнерго" в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли, "Энергоатом" украинский", — сказал Новак.

"В то же время покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский. Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают ее", — подчеркнул он. Саудовский министр оценил призыв к отказу от новых проектов месторождений

Украина в прошлом году купила у европейских стран по реверсу 16 миллиардов кубометров российского газа, сообщил Новак журналистам.

"(В 2020 году — ред.) осуществлялся транзит через территорию Украины российских энергоносителей в Европу и другие страны, что касается нефти это порядка 12,5 миллиона тонн, что касается газа, это порядка 56 миллиардов кубометров газа", — сказал Новак.

"Кроме того, с учетом наших новых договоренностей обратным реверсом тот же российский газ был закуплен Украиной из европейских стран, хотя физически он, естественно, был поставлен из России. Объем такого реверса составил 16 миллиардов кубометров, это очень значительная цифра для наших отношений в области энергетики", — подчеркнул он.

Вице-премьер также отметил, что транзит российских энергоресурсов в Европу через украинскую территорию — важная составляющая экономических отношений между Россией и Украиной.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения срока действия предыдущего контракта.

Читайте также:

Новак назвал ожидаемый рост мирового спроса на нефть