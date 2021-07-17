МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ окончательно согласовали дату заседания всех глав делегаций альянса, оно состоится в воскресенье, сообщил РИА Новости источник в ОПЕК. Над рынком нефти сгустились тучи

"Министерское заседание ОПЕК и не ОПЕК утверждено провести завтра, начало запланировано на 12.00 по Вене (13.00 мск — ред.)", — сказал собеседник агентства.

Долгое время альянс не мог назначить новую дату заседания из-за сохраняющихся разногласий с ОАЭ по судьбе сделки, в результате которых заседания ОПЕК+ в начале июля прошли безрезультатно. ОПЕК дала прогноз по добыче нефти на 2021 год

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

В начале июля мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продолжить ослаблять ограничения по добыче, ежемесячно увеличивая ее в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки, и продлить срок соглашения с конца апреля до конца 2022 года. ОАЭ, не возражая против такого наращивания добычи, соглашались на продление сделки только при условии повышения своей базы отсчета.

Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки.

Эмираты настаивали на его повышении до 3,8 миллиона. В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года, а сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года. Однако позднее достижение этого консенсуса ОАЭ опровергли.

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