МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" не собирается оспаривать финальное решение Росприроднадзора по разливу в Коми, но само оно еще обсуждается, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов. Объем нефтяных разливов "Лукойла" в 2020 году вырос почти троекратно

"ЧП снято, идет переговорный процесс по окончательному акту. Мы решение Росприроднадзора оспаривать не будем", — сказал Алекперов.

При этом на вопрос, получила ли компания окончательную оценку причиненного ущерба, он уточнил: "Нет, идет обсуждение".

В середине мая главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в Колве в 130 километрах от города Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода направлен персонал для ее локализации, а перекачка по трубопроводу остановлена. По данным Росприроднадзора, объем разлива составил 100 тонн, а в реку, по информации властей республики, попало не более 9 тонн. При этом вылившаяся жидкость содержала до 80% воды.

В июне Росприроднадзор назвал предварительную сумму ущерба экологии от аварии в Коми — он составил 314 миллионов рублей.