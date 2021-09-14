МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировая добыча нефти в августе снизилась на 0,54 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 96,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). ОПЕК+ в августе перевыполнил сделку по ограничению добычи нефти

Внеплановые перебои компенсируют увеличения добычи от ОПЕК+, уточняется в докладе.

Добыча нефти стран ОПЕК в августе выросла на 210 тысяч баррелей в сутки к июлю, до 26,89 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе МЭА. Лидерами роста являются Саудовская Аравия и Ирак.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в июле снизились на 34,4 миллиона баррелей к июню и опустились ниже средних за 5 лет на 185,7 миллиона баррелей, говорится докладе МЭА,

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне. МЭА снизило прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году

ПРОГНОЗ

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту в 2021 году добычи нефти со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+, теперь ожидает его на уровне 450 тысяч баррелей в сутки.

В августовском докладе этот показатель прогнозировался на уровне 600 тысяч баррелей в сутки.

В то же время прогноз по росту добычи нефти вне ОПЕК+ на 2022 год, напротив, был повышен — примерно до 1,8 миллиона баррелей в сутки. Ранее этот показатель ожидался на уровне 1,7 миллиона. "Мы ожидаем роста добычи нефти вне ОПЕК+ на 1,8 миллиона баррелей в сутки в следующем году, при этом 56% этого увеличения придется на США", — поясняет МЭА.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.