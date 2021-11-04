МОСКВА, 4 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в среду завершили торги на минимуме закрытия с октября. Снижение цен ускорилось после того, как Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти в стране вторую неделю подряд. Фьючерсы на индексы Уолл-стрит мало меняются в ходе торгов

“Активность НПЗ по-прежнему ограничена, что привело к росту запасов нефти, несмотря на высокие объемы экспорта”, — отмечает аналитик Kpler Мэтт Смит.

EIA сообщило об увеличении запасов нефти в США на неделе 23-29 октября на 3,3 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали роста запасов нефти на 300 000 баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти на 3,6 млн баррелей.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись снижением на 3,05 доллара, или 3,6%, по 80,86 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть Brent на ICE подешевели на 2,73 доллара, или 3,2%, до 81,99 доллара за баррель.

Согласно рыночным данным Dow Jones, цена закрытия фьючерсов на WTI стала самой низкой с 7 октября для контрактов с ближайшими сроками поставки.

EIA также сообщило о сокращении запасов бензина на 1,5 млн баррелей и об увеличении запасов дистиллятов на 2,2 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали сокращения запасов бензина и дистиллятов на 900 000 баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно.

Запасы дистиллятов увеличились на фоне сокращения предполагаемого спроса, а запасы бензина уменьшились ввиду очень высокого для этого времени года предполагаемого спроса, говорит Смит. Между тем к этим данным стоит относиться с осторожностью, поскольку они очень волатильны, предупреждает он.

Данные EIA указали на сокращение запасов нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) на 900 000 баррелей, а также на увеличение совокупной нефтедобычи США на 200 000 баррелей в день, до 11,5 млн баррелей в день.

Добыча США увеличилась, поспособствовав росту коммерческих запасов наряду с реализацией нефти из стратегических резервов, тогда как импорт остался почти без изменений по сравнению с предыдущей неделей, заметил Смит.

Декабрьские фьючерсы на бензин снизились в цене почти на 4,6% до 2,339 доллара за галлон, а декабрьские контракты на печное топливо – на 2,9% до 2,435 доллара за галлон.

Старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн считает, что в ближайшие недели следует ожидать сокращения совокупных запасов нефти, причем, вероятно, достаточно значительного. Он называет избыток запасов преувеличенным, связывая его с сезоном технического обслуживания НПЗ. Когда этот сезон закончится, рынок лучше подстроится под ситуацию в Кушинге, что окажет поддержку ценам на нефть, говорит он.

Фьючерсы на сырую нефть продолжали торговаться у минимумов сессии после того, как ФРС ожидаемо объявила в среду о начале сворачивания ежемесячных покупок облигаций. Руководство центробанка также повторило, что рассматривает повышенные показатели инфляции, как временное явление.

В четверг внимание инвесторов будет приковано к заседанию ОПЕК+. Президент США Джо Байден и другие политики усиливают давление на альянс, призывая нарастить добычу больше запланированного. В среду, выступая на конференции по изменению климата в Глазго, Байден заявил репортерам, что России, Саудовской Аравии и другим производителям нефти "не следует" сдерживать наращивание добычи, стремясь подтолкнуть цены вверх.

Тем не менее, нефтедобывающие страны не спешат наращивать ежемесячную добычу сверх оговоренных 400 000 баррелей в день. Более того, им не удается достичь даже этого показателя.

Декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 2,3%, до 5,67 доллара за млн БТЕ. Во вторник природный газ подорожал на 6,9%. Минэнерго США опубликует данные по запасам природного газа в четверг.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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