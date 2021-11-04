МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по итогам заседания в четверг определились с темпами увеличения добычи нефти в декабре: альянс продолжит наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки, несмотря на призывы США и других импортеров дать рынку больше баррелей и стабилизировать цены. Новак объяснил решение ОПЕК+ сезонным снижением спроса и пандемией

ОПЕК+ сейчас ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На ноябрь же они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.

При этом на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, перед заседанием звучали призывы крупнейших импортеров нефти к ОПЕК+ стабилизировать рынок и увеличить поставки. В частности, президент США Джо Байден за последние недели не раз обвинял ОПЕК+ в росте цен на бензин в Соединенных Штатах, где инфляция на максимуме за 13 лет.

ВЕСЬ СПРОС БУДЕТ ПОКРЫТ

Саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания сообщил, что королевство ведет диалог с различными импортерами нефти, в том числе были контакты с США.

"Но мы все равно считаем, что наши действия правильные, наша работа соответствует условиям на рынке", — сказал он.

Министр заверил, что спрос на рынке нефти будет покрыт с учетом решения ОПЕК+. При этом он напомнил, что с началом зимы ожидается накопление нефтяных коммерческих запасов в мире, и темпы их роста усилятся в первом квартале. Назван уровень исполнения сделки ОПЕК+ в сентябре

Его коллеги, которые в этот раз в непривычно большом количестве присутствовали на пресс-конференции, в унисон высказывали те же мысли, подтверждая свое единство в принятом решении. А министр нефти Нигерии Тимипре Силва коротко резюмировал: "Мы не смотрим на цены, мы смотрим на спрос и предложение, а в данный момент предложения на рынке достаточно".

Вице-премьер РФ Александр Новак подробно изложил все, чем руководствовался ОПЕК+, принимая свое решение: во внимание бралось сезонное снижение спроса в текущем и следующем кварталах и сохраняющееся давление на рынок от пандемии коронавируса.

"Мировой спрос по-прежнему находится под давлением штамма "дельта" COVID-19 в ключевых регионах-потребителях, и сохраняется часть ограничительных мер в некоторых странах. Поэтому, исходя из этих всех плюсов и минусов, мы считаем, что эта стратегия, которая была выработана, об увеличении на 400 тысяч баррелей (в сутки ежемесячно — ред.), она даже в период низкого спроса будет правильной", — отметил Новак.

Комментируя учет позиций крупнейших импортеров, включая США, он заявил, что альянс учитывал общемировой баланс спроса и предложения, и принятое решение ему соответствует. Fitch оценило влияние решения ОПЕК+ на рынки

ПРОБЛЕМА НЕДОПРОИЗВОДСТВА

Еще один вопрос, который оставался открытым, а именно недопроизводство нефти в ряде стран ОПЕК+, также был поднят в ходе пресс-конференции. В частности, сообщалось, что сложности в наращивании добычи испытывают Нигерия, Ангола, Габон, Экваториальная Гвинея, Республика Конго. Однако бен Сальман по сути отказался считать это проблемой, заявив, что сегодня она есть, а завтра — нет.

"Я не имею права диктовать, сколько та или иная страна должна хотеть поставлять своим покупателям. У них есть свое право, своя квота… Никто бы не хотел вмешиваться в этот процесс только потому, что у них был плохой месяц, или ремонт, или что-либо еще. Да, они должны решать сами. В противном случае нам ежемесячно придется на встречах определять, у кого сколько должно быть. И тот, кто предлагает такое, имеет скрытое намерение — дестабилизировать понятность и открытость этого соглашения", — заявил он.

РЫНОК ГАЗА ДОЛЖЕН СПАСАТЬСЯ САМ

Что касается рынка газа, на котором наблюдается кризис, связанный с ростом цен, то здесь возможности ОПЕК+ ограничены, считает саудовский министр. "Максимум, который нефтяной сектор в качестве поддержки может дать генерирующему электроэнергию, составляет примерно 600 тысяч баррелей в сутки, из которых 500 уже есть, различные уважаемые аналитические агентства об этом сообщали", — сказал бен-Сальман. Новак дал прогноз по ценам и спросу на нефть

Он пояснил, что производители электроэнергии ограничены в своих возможностях перейти с газа на нефть, к чему последовательно привело решение "Большой семерки", которая руководствуясь климатической повесткой договорилась в 1979 году отказаться от генерации на основе нефти. В очередной раз министр указал на то, что зачастую вопросы энергобезопасности упускаются из виду.

"Люди должны всегда учитывать, что зимы могут быть холодными, заранее готовиться к этому. А вы помните, что сейчас с запасами в различных регионах, будь то СПГ, или природный газ, или уголь. Есть и проблемы с инфраструктурой, с производством… Мир должен помнить о трех ключевых вещах: об энергобезопасности, об экономическом развитии, устойчивости, росте и благосостоянии мирового населения и о проблеме изменения климата", — подчеркнул министр.

"В противном случае, я думаю, то, что вы видите сейчас, продолжит повторяться. И возможно, даже в более жесткой форме", — заключил бен Сальман.