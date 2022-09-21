МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Лукойл" планирует начать бурение на месторождении имени Грайфера на Каспии в конце 2022 года, сообщил вице-президент компании по внешним коммуникациям Глеб Овсянников. "Лукойл" приобретет акции "Спартак-Москва" и "Открытие Банк Арена"

"До конца года будет начато эксплуатационное бурение по месторождению имени Грайфера на Каспии. Мы сохраняем планы развития этой провинции. Следом будет месторождение имени Кувыкина", — сказал он в ходе промышленно-энергетического форума TNF.

В марте сообщалось, что бурение на этом проекте начнётся в ноябре-декабре текущего года. Таким образом, планы компании сохраняются.

Месторождение имени Грайфера — третий проект, наряду с месторождениями имени Корчагина и Филановского, который компания реализует на Каспии. Месторождение открыто в 2001 году, располагается в 160 километрах от порта Астрахани. Ожидаемая полка добычи составляет 1,2 миллиона тонн в год.