"Лукойл" до конца года начнет бурение на месторождении на Каспии
Вице-президент Овсянников: "Лукойл" начнет бурение на месторождении на Каспии в конце года
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Лукойл" планирует начать бурение на месторождении имени Грайфера на Каспии в конце 2022 года, сообщил вице-президент компании по внешним коммуникациям Глеб Овсянников.
"До конца года будет начато эксплуатационное бурение по месторождению имени Грайфера на Каспии. Мы сохраняем планы развития этой провинции. Следом будет месторождение имени Кувыкина", — сказал он в ходе промышленно-энергетического форума TNF.
В марте сообщалось, что бурение на этом проекте начнётся в ноябре-декабре текущего года. Таким образом, планы компании сохраняются.
Месторождение имени Грайфера — третий проект, наряду с месторождениями имени Корчагина и Филановского, который компания реализует на Каспии. Месторождение открыто в 2001 году, располагается в 160 километрах от порта Астрахани. Ожидаемая полка добычи составляет 1,2 миллиона тонн в год.
https://1prime.ru/oil/20220921/838193062.html
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