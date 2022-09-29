АЛМА-АТА, 29 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, стороны обсудили вопросы сотрудничества при разведке и разработке месторождений, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина. "Лукойл" до конца года начнет бурение на месторождении на Каспии

"Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в части проведения геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также модернизации буровых установок, логистики и налогообложения", — говорится в сообщении.

Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана готово продолжать совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества.

В свою очередь Алекперов отметил, что компания заинтересована в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.

В пресс-релизе правительства напоминается, что "Лукойл" начал свою деятельность в Казахстане в 1995 году, на сегодняшний день компания участвует в ряде проектов по добыче нефти и газа, производству смазочных материалов, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме. С 1995 года инвестиции компании в экономику республики составили более 10 миллиардов долларов.