АЛМА-АТА, 29 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, стороны обсудили вопросы сотрудничества при разведке и разработке месторождений, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина.
"Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в части проведения геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также модернизации буровых установок, логистики и налогообложения", — говорится в сообщении.
Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана готово продолжать совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества.
В свою очередь Алекперов отметил, что компания заинтересована в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.
В пресс-релизе правительства напоминается, что "Лукойл" начал свою деятельность в Казахстане в 1995 году, на сегодняшний день компания участвует в ряде проектов по добыче нефти и газа, производству смазочных материалов, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме. С 1995 года инвестиции компании в экономику республики составили более 10 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/oil/20220929/838293560.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.