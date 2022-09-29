Читатели Financial Times назвали лимитирование цен на газ из России "рецептом провала" Евросоюза
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Читатели британского издания Financial Times отреагировали на перспективу ввода лимита цен на российские энергоносители, в частности, на газ. Комментаторы сочли эту меру очень опасной для европейской экономики.
Комментаторы сошлись во мнении, что такого рода ограничения цен на газ не только не помогут достигнуть заявленной политиками ЕС целей, но и усугубят ситуацию на мировом рынке.
"Я поражаюсь, насколько тупые у нас политики. Неужели никто не посещал хотя бы базовых курсов по экономике? Что они предпримут дальше? Потребуют от России добывать больше нефти и газа и будут настаивать, чтобы Россия продавала их ЕС? В Европе будет холодная, холодная, холодная зима", — высказался юзер George Washington.
"И снова ограничение цен не имеет никакого смысла, если две самые густонаселенные страны мира не принимают участия в их соблюдении", — считает Dominica767 и добавляет, что стоит ждать наступления момента, когда европейские политики поймут: выход из сложившегося тупика — двустороннее общение, а не новые санкции. "Я сомневаюсь, что Мелони или Орбан поддержат этот новый пакет санкций, поскольку экономический ущерб, который будет нанесен их экономикам, перевешивает", — резюмирует пользователь свою позицию.
"Санкции разрушили экономику ЕС и Великобритании, Банку Англии пришлось сегодня скупать государственные облигации, чтобы избежать катастрофы финансовой стабильности, несмотря на то, что Трасс заявила, что при ней такого никогда не случится", — жалуется Steve McM.
По мнению другого комментатора, санкции потеряли свою силу, потому что не наносят вреда России, как планировалось изначально. "Усиливать их — это рецепт провала. Это просто налог на европейского потребителя и почва для инфляции", — считает Econ.
Ранее политики стран Евросоюза заявили, что работают над новыми мерами в отношении России. В течение нескольких недель они планируют заключить соглашение по установке "нефтяного потолка".
https://1prime.ru/oil/20220929/838299854.html