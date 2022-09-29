МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Читатели британского издания Financial Times отреагировали на перспективу ввода лимита цен на российские энергоносители, в частности, на газ. Комментаторы сочли эту меру очень опасной для европейской экономики. НАТО считает причиной ЧП на "Северных потоках" диверсию

Комментаторы сошлись во мнении, что такого рода ограничения цен на газ не только не помогут достигнуть заявленной политиками ЕС целей, но и усугубят ситуацию на мировом рынке.

"Я поражаюсь, насколько тупые у нас политики. Неужели никто не посещал хотя бы базовых курсов по экономике? Что они предпримут дальше? Потребуют от России добывать больше нефти и газа и будут настаивать, чтобы Россия продавала их ЕС? В Европе будет холодная, холодная, холодная зима", — высказался юзер George Washington.

"И снова ограничение цен не имеет никакого смысла, если две самые густонаселенные страны мира не принимают участия в их соблюдении", — считает Dominica767 и добавляет, что стоит ждать наступления момента, когда европейские политики поймут: выход из сложившегося тупика — двустороннее общение, а не новые санкции. "Я сомневаюсь, что Мелони или Орбан поддержат этот новый пакет санкций, поскольку экономический ущерб, который будет нанесен их экономикам, перевешивает", — резюмирует пользователь свою позицию. Захарова: ЧП с "Северными потоками" произошло в зоне контроля разведки США

"Санкции разрушили экономику ЕС и Великобритании, Банку Англии пришлось сегодня скупать государственные облигации, чтобы избежать катастрофы финансовой стабильности, несмотря на то, что Трасс заявила, что при ней такого никогда не случится", — жалуется Steve McM.

По мнению другого комментатора, санкции потеряли свою силу, потому что не наносят вреда России, как планировалось изначально. "Усиливать их — это рецепт провала. Это просто налог на европейского потребителя и почва для инфляции", — считает Econ.

Ранее политики стран Евросоюза заявили, что работают над новыми мерами в отношении России. В течение нескольких недель они планируют заключить соглашение по установке "нефтяного потолка".