ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена применить нефть из стратегических запасов страны является полностью политическим шагом, не оказывающим влияния на снижение цен на энергоносители, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон. Нефть подорожала на ожиданиях сокращения предложения в ноябре

"Совершенно точно. Фактически, цены не сокращаются серьезным образом в результате объявления (об использовании стратзапасов — ред.). По сути, вы увидите, что они пойдут вверх", — ответил он на вопрос о том, было ли решение Байдена полностью политическим шагом перед предстоящими выборами.

Ситтон полагает, что предстоящий рост цен на нефть станет результатом панических настроений на рынке из-за опасений возможных проблем с поставками углеводородов.

"Полагаю, что контракт с поставкой через 12 месяцев пойдет вверх, потому что Байден усиливает мнение о том, что с имеется проблема с поставками", — отметил эксперт.

Ситтон также указал на то, что главе Белого дома следует быть более осторожным при принятии решений о высвобождении новых объемов нефти из американских стратрезервов.

"Это абсолютно точно плохая стратегия. Он (Байден) уже пожинает плоды того, что сделал в марте (первоначально объявив об использовании стратзапасов нефти — ред.), и ему предстоит пожать еще больше", – подчеркнул Ситтон. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Эксперт сообщил, что у США уйдут годы на то, чтобы восполнить запасы нефти, потраченные Байденом, до нормального уровня.

"Когда люди начнут осознавать это, то цены пойдут вверх еще больше, что сделает восполнение еще более трудным", — заключил он.

В октябре министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Продажа нефти с поставкой в декабре исчерпывает 180 миллионов баррелей, которые президент США еще весной распорядился направить на рынок из государственных запасов.

Текущий объем стратегических запасов нефти составляет примерно 400 миллионов баррелей из максимального значения в 714 миллионов, находясь на минимуме с 1984 года.