БИШКЕК, 21 дек — ПРАЙМ. Кабмин Киргизии продлил запрет на вывоз из страны нефтепродуктов за пределы ЕЭАС, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства республики. Разработка недр в Киргизии перейдет к государству

"Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о продлении временного запрета на вывоз из Кыргызстана нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, контроль за исполнением запрета возложен на таможенную и пограничную службы республики.

Уточняется, что запрет будет действовать "до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС".

Прошлый запрет на вывоз нефтепродуктов был введен в марте 2021 года и действовал по настоящее время.