Власти Киргизии продлили запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Правительство Киргизии продлило запрет на вывоз из страны нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Читать 1prime.ru в
БИШКЕК, 21 дек — ПРАЙМ. Кабмин Киргизии продлил запрет на вывоз из страны нефтепродуктов за пределы ЕЭАС, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства республики.
"Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о продлении временного запрета на вывоз из Кыргызстана нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, контроль за исполнением запрета возложен на таможенную и пограничную службы республики.
Уточняется, что запрет будет действовать "до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС".
Прошлый запрет на вывоз нефтепродуктов был введен в марте 2021 года и действовал по настоящее время.
https://1prime.ru/oil/20221221/839253409.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.