Администрация Байдена одобрила скандальный проект по добыче нефти на Аляске
Администрация Байдена согласовала проект ConocoPhillips по добыче нефти на Аляске
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ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена в понедельник согласовала проект Уиллоу американской компании ConocoPhillips по добыче нефти на Аляске, одобрив работы на трех из пяти буровых точек, следует из заявления министерства внутренних дел страны.
"Решением отклоняются две из пяти буровых точек, предложенных ConocoPhillips, сокращая предусмотренные проектом буровые площадки на 40%", — сообщили в ведомстве, добавив, что это решение "существенно снижает" масштаб реализации проекта.
Ранее в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что Байден намерен ограничить проект Уиллоу, предотвратив или ограничив бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 миллиона гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане.
Кроме того, СМИ сообщали, что администрация США вопреки аргументам защитников природы разрешит ConocoPhillips бурение на месторождении Уиллоу, объем добычи на котором может составить до 180 тысяч баррелей в день.
Против проекта выступают экоактивисты, которые доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе".
https://1prime.ru/oil/20230313/840053655.html
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