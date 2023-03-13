ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена в понедельник согласовала проект Уиллоу американской компании ConocoPhillips по добыче нефти на Аляске, одобрив работы на трех из пяти буровых точек, следует из заявления министерства внутренних дел страны. Oxy Energy: США увеличат добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

"Решением отклоняются две из пяти буровых точек, предложенных ConocoPhillips, сокращая предусмотренные проектом буровые площадки на 40%", — сообщили в ведомстве, добавив, что это решение "существенно снижает" масштаб реализации проекта.

Ранее в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что Байден намерен ограничить проект Уиллоу, предотвратив или ограничив бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 миллиона гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане.

Кроме того, СМИ сообщали, что администрация США вопреки аргументам защитников природы разрешит ConocoPhillips бурение на месторождении Уиллоу, объем добычи на котором может составить до 180 тысяч баррелей в день.

Против проекта выступают экоактивисты, которые доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе".