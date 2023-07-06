МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июня, сократились на 1,5 миллиона баррелей, или 0,3%, — до 452,2 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Генсек ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 1 миллион баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 42,8 миллиона баррелей с 43,2 миллиона.

В то же время запасы бензина в США опустились на 2,5 миллиона баррелей (на 1,1%), до 219,5 миллиона. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1 миллион баррелей (на 0,9%) и составили 113,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,3 миллиона.