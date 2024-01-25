МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Новых месторождений углеводородов в Арктической зоне в 2023 году открыто не было, однако прирост извлекаемых запасов на существующих месторождениях в этом регионе составил 13,4 миллиона тонн нефти и конденсата и 60,6 миллиарда кубометров газа, сообщил РИА Новости глава Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров. Эксперты: США хотят получить доступ к минералам Арктики раньше России

"По УВС новых месторождений в арктической зоне открыто не было. А прирост запасов в этом регионе по категориям АВ1С1 жидких (нефти+конденсата) составил 13,4 миллиона тонн, газа — 60,6 миллиарда кубометров газа", — сказал он.

Накануне ГКЗ сообщила, что прирост запасов нефти и конденсата в России в 2023 году составил 550 миллионов тонн нефти и конденсата и 705 миллионов тонн газа. Таким образом, доля Арктики в приросте запасов жидких углеводородов и газа составила 2,4% и 8,6% соответственно.

Шпуров отметил, что по твердым полезным ископаемым в Арктике было поставлено на баланс крупное месторождение золота "Совинское", которое располагается у побережья Чукотского моря. Кроме того, было учтено месторождение титана в Мурманской области — "Америка", которое находится на балансе у Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья имени Н. М. Федоровского (ФГБУ ВИМС).

Он также сообщил, что прирост запасов газа на Малыгинском месторождении "Газпрома", входящем в Тамбейскую группу, в 2023 году составил 187,9 миллиарда кубометров.

"Крупное нефтегазоконденсатное месторождение им. Р.У. Маганова открыто на шельфе Каспийского моря компанией ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть". Прирост запасов газа составил 136 миллиардов кубометров. Также крупные приросты… газа по Малыгинскому месторождению — 187,9 миллиарда кубометров газа (ПАО "Газпром")", — сказал он.

Накануне ГКЗ сообщило, что в целом российские недропользователи поставили на баланс по итогам года 705 миллиардов кубометров газа. То есть Малыгинское месторождение обеспечило почти 27% общего прироста запасов "голубого топлива" в стране.

Тамбейская группа включает Тамбейское и Малыгинское месторождения. По размеру запасов газа они сопоставимы с месторождениями Бованенковской группы, которая обладает основным добычным потенциалом.