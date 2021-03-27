МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Право на повышенную пенсию имеют те, кто решил не оформлять пенсию после наступления официального пенсионного возраста. Удвоенная фиксированная часть пенсии положена гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы, а также лицам, награжденным правительственными наградами, олимпийским чемпионам и заслуженным артистам. Право на повышенную пенсию имеют также участники ВОВ и ветераны труда, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

"В России существуют две системы пенсионного обеспечения: государственное пенсионное обеспечение (военные, государственные и федеральные служащие) и обязательное пенсионное страхование (те граждане, кто работал по трудовому договору с работодателем, и за которых производились отчисления в ПФР). Первая – финансируется напрямую из госбюджета, а вторая из средств Пенсионного фонда", — поясняет эксперт.

Юрист назвал доплаты, которые положены к пенсии в 2021 году

По словам Финогеновой, первая категория пенсионеров наиболее многочисленная, и для них размер пенсионной выплаты зависит от таких факторов, как индивидуальное решение гражданина работать дольше положенного по закону периода, от возраста, состояния здоровья или от места работы.

"Так, право на повышенный размер фиксированной части пенсии имеют те, кто решил, не оформлять пенсию после наступления официального пенсионного возраста. Например, для тех, кто отсрочил оформление пенсии на 5 лет, повышающий коэффициент к фиксированной части составит 1,36, а на 10 лет – 2,11. Это же правило работает и в отношении льготных категорий граждан, однако размер повышающего коэффициента у них ниже: при "задержке" на 5 лет – 1,21, а на 10 лет – 1,53", — отмечает финансист.

Кроме того, удвоенная фиксированная часть пенсии положена гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Доплаты к фиксированной части положены также пенсионерам, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные граждане.

Эксперт сказал, как повысить размер пенсии

Вторая категория получателей повышенной пенсии – это граждане, которые были награждены правительственными наградами, почетными грамотами и званиями, благодарностями министерств, являются олимпийскими чемпионами или заслуженными артистами. Граждане, являющиеся участниками ВОВ, а также те, чья инвалидность с детства была получена вследствие боевых или военных действий во время ВОВ.

Кроме того, к этой категории относятся необоснованно репрессированные граждане, граждане-жители блокадного Ленинграда. У них "размер пенсии повышается на сумму, эквивалентную 50–200% минимального размера пенсии по старости в зависимости от обстоятельств".

"Повышенная пенсия полагается также гражданам, имеющим звание "Ветеран труда", грамоты и благодарности от губернатора, но дополнительные выплаты в этом случае осуществляются не на федеральном, а на региональном уровне, т.е. из средств местных бюджетов", — резюмирует эксперт.