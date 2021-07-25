МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Согласно прогнозу бюджета Пенсионного фонда, на конец 2021 года средний размер пенсии должен составить 15 781 рубль. Официально пенсии не могут быть ниже регионального прожиточного минимума, но по факту у большинства пенсионеров пенсия лишь немного его превышает. О том, какие возможности по увеличению пенсии существуют, рассказывает агентству "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

"У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве", — отмечает он.

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Страховой стаж начисляется за периоды уплаты страховых взносов работодателем. Соответственно, чтобы его нарастить, уже получая пенсию, необходимо продолжать зарабатывать официальный доход, указывает специалист.

Увеличить страховой стаж поможет и предоставление в ПФР доказательств ранее неучтенного стажа: подтверждающих документов от работодателя (трудовая книжка, договоры и дополнительные соглашения, иные юридические значимые бумаги) либо оформленных должным образом свидетельских показаний коллег (не менее двух).

Пенсионные права можно усилить и посредством добровольной уплаты взносы в ПФР – такая опция есть у самозанятых. Повысить размер пенсии помогут также некоторые социально значимые нестраховые периоды.

"К сожалению, работающим пенсионерам, с 2016 года индексация пенсии прекращена. Однако их пенсии все же подлежат ежегодному повышению (это производится 1 августа) в связи с получением ими дополнительных пенсионных коэффициентов (не более 3 коэффициентов за год)", — говорит Биезбардис.

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Исключением с 1 июля прошлого года являются получатели страховой пенсии, которые одновременно обладают статусом опекунов (попечителей) над несовершеннолетними либо недееспособными лицами, к примеру, по договору о приемной семье. В указанных случаях предусмотрен беззаявительный характер перерасчет пенсии.

Страховая пенсия в рамках ОПС включает в себя фиксированную выплату (6044,48 рублей в 2021 году), размер которой можно увеличить при определенных условиях.

В частности, предусмотрен повышенный размер этой выплаты для:

пенсионеров, достигших 80-летнего возраста (в удвоенном размере);

жителей Крайнего Севера (+50%) и приравненных районов (+30%) при наличии общего страхового стажа у мужчин 25 лет и у женщин 20 лет;

лиц с инвалидностью I группы (+100%).

Некоторые категории инвалидов и их родственники также имеют право на получение двух пенсий одновременно. Для получения второй пенсии в ПФР необходимо предоставить, к примеру, доказательства получения инвалидности вследствие военной травмы или документы, подтверждающие родство с погибшим (умершим) военнослужащим либо пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Также в рамках ОПС около 70 миллионов россиян сформировали средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах и ПФР. Некоторые забывают обращаться в пенсионные фонды за получением своих сбережений и эти средства продолжают инвестироваться, ожидая заявлений на выплату. Поэтому тем, кто родился позже 1952 года и никогда не обращался за выплатной пенсионных накоплений, рекомендуется проверить состояние своего пенсионного счета на портале Госуслуг либо в ПФР. Обычно такие сбережения составляют меньше 150 тысяч рублей и пенсионерам назначают единовременную выплату", — заключил эксперт.