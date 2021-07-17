МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. С 2022 года в беззаявительном порядке будет назначаться социальная доплата до минимального прожиточного уровня в регионе. Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже величины регионального прожиточного минимума пенсионера, то ему полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Россиянам напомнили о праве на доплату к пенсии

"Со следующего года вопросы назначения региональной социальной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера. Cоциальная доплата полагается только неработающим пенсионерам", — указала эксперт.

Кроме того, с 2022 года для подачи заявления о назначении пенсии больше не потребуется личный визит в ПФР. Пенсию можно будет оформить через портал "Госуслуги", а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР. Если окажется, что документов недостаточно, то запросы в архивы или бывшим работодателям также будут производиться через ПФР.

Для граждан, которые проживали в сельской местности не менее 30 лет, теперь не потребуется ежегодного подтверждения факта проживания на селе, чтобы получать 25%-ую надбавку к фиксированной выплате пенсии. Теперь право на получение повышенной пенсии по старости или инвалидности "сельский" пенсионер получит, если он будет проживать на селе по состоянию на дату ее назначения. После его переезда в город доплата сниматься не будет. В ПФР назвали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

"Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста", — отметила Финогенова.