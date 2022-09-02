МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россияне получат социальные пособия за сентябрь досрочно. Это связано с тем, что единый день выплат — 3-го числа каждого месяца — приходится на выходной день — субботу. Социальные региональные доплаты получат не менее 1,2 миллиона пенсионеров

Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день. В сентябре 2022 года эта дата выпадает на выходной (суббота), поэтому деньги поступят раньше.

Это затронет тех пенсионеров, кто получает выплаты на счет в банке или карту.

Через почтовые отделения выплаты будут доставлены в соответствии со стандартным графиком с 3 по 25 сентября.