2022-09-02T00:00:00+03:00
2022-09-02T00:00:57+03:00
2022-09-02T00:00:00+03:00
2022
https://1prime.ru/pensions/20220902/837956501.html
Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за сентябрь
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россияне получат социальные пособия за сентябрь досрочно. Это связано с тем, что единый день выплат — 3-го числа каждого месяца — приходится на выходной день — субботу. Пенсионный... ПРАЙМ, 02.09.2022
экономика, новости, пенсии, пенсии, пособия, пфр, социальные выплаты, график, россия, пенсионеры
https://1prime.ru/images/83225/06/832250617.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83225/06/832250617.jpg
https://1prime.ru/images/83225/06/832250616.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83225/06/832250616.jpg
https://1prime.ru/images/83225/06/832250604.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83225/06/832250604.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220730/837651247.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Дмитрий Мудрик
https://1prime.ru/images/82942/26/829422698.jpg
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россияне получат социальные пособия за сентябрь досрочно. Это связано с тем, что единый день выплат — 3-го числа каждого месяца — приходится на выходной день — субботу.
Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день. В сентябре 2022 года эта дата выпадает на выходной (суббота), поэтому деньги поступят раньше.
Это затронет тех пенсионеров, кто получает выплаты на счет в банке или карту.
Через почтовые отделения выплаты будут доставлены в соответствии со стандартным графиком с 3 по 25 сентября.