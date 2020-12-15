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Москвичей предупреждают о девятибалльных пробках
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Автомобилистам Москвы рекомендуют выезжать после 20.00, пробки в вечерний час-пик могут достигнуть 9 баллов, сообщается в telegram-канале департамента транспорта города Москвы... ПРАЙМ, 15.12.2020
автомобили, москва, новости, бизнес, общество , авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Автомобилистам Москвы рекомендуют выезжать после 20.00, пробки в вечерний час-пик могут достигнуть 9 баллов, сообщается в telegram-канале департамента транспорта города Москвы.
"Уже на дорогах 8 баллов. Загруженность может вырасти до 9 баллов. А вот вечером, после 20.00 станет свободнее", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе действуют ограничения движения в связи с проведением дорожных работ на: внутренней стороне 82 километра МКАД 82 км, на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на внутренней и внешней стороне 53 километра МКА, Северянинском путепроводе.
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