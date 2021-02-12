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Аналитик рассказал, как проверить ваш кредитный рейтинг у банков
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Наиболее простой способ — выяснить его через портал "Госуслуги" — услуга называется "Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история". Но есть и... ПРАЙМ, 12.02.2021
кредитная история, заемщик, риски, платежеспособность, кредит, банк, долг, новости, финансы, общество , банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Наиболее простой способ — выяснить его через портал "Госуслуги" — услуга называется "Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история". Но есть и другие способы, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка "Открытие" Виталий Украинский.
Понятие персональный кредитный рейтинг появилось в 2019 году, когда были внесены поправки в закон "О кредитных историях". Запросить кредитный рейтинг можно в бюро кредитных историй.
Они предоставят информацию о рейтинге по запросу бесплатно — дважды в год в электронном виде и один раз в бумажном. Кроме того, запросить свой рейтинг можно в банках, но в кредитных организациях эта услуга платная.
"Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платежеспособность заемщика, а также самому заемщику понять то, как бюро оценивает его платежеспособность", — указал экcперт.
По его словам, количество баллов определяет так называемую категорию риска, который может понести банк, взаимодействуя с клиентом – от "очень низкого" до "очень высокого".
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