МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Наиболее простой способ — выяснить его через портал "Госуслуги" — услуга называется "Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история". Но есть и другие способы, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка "Открытие" Виталий Украинский. Каждый пятый россиянин отдыхает полностью в кредит

Понятие персональный кредитный рейтинг появилось в 2019 году, когда были внесены поправки в закон "О кредитных историях". Запросить кредитный рейтинг можно в бюро кредитных историй.

Они предоставят информацию о рейтинге по запросу бесплатно — дважды в год в электронном виде и один раз в бумажном. Кроме того, запросить свой рейтинг можно в банках, но в кредитных организациях эта услуга платная.

"Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платежеспособность заемщика, а также самому заемщику понять то, как бюро оценивает его платежеспособность", — указал экcперт.

По его словам, количество баллов определяет так называемую категорию риска, который может понести банк, взаимодействуя с клиентом – от "очень низкого" до "очень высокого".

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