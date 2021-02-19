МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Банки достаточно часто идут на различные хитрости и даже прибегают к обману по отношению к россиянам, планирующим ипотеку или уже имеющим ипотечное жилье. Речь идет о навязывании страховых компаний, затратных дополнительных услугах, а также отказе в возможности рефинансирования таких сделок. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Довольно часто банки предлагают свою страховую компанию, которая может оказаться в 1,5–2, а иногда и в 3 раза дороже, чем сторонняя. Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, а возможно, откажут и в самом кредите", — отмечает эксперт.

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Нередко банки предлагают дополнительные услуги в связи с ипотекой. Так, вам могут предложить сдать на регистрацию договор за 15-50 тысяч рублей, арендовать ячейки втридорога в этом банке, услуги юристов на аутсорсе и некие платные привилегии. В ответ на ваш отказ менеджер начнет вам рассказывать, насколько это снижает процент одобрения ипотеки.

"На это тоже не нужно вестись, все это развод", — настаивает юрист. – "Зачастую менеджеры так агитируют по той причине, что их процент — как от страховки, так и от допуслуг — иногда приближается к сумме, равной половине стоимости навязанных вам дополнительных затрат".

Кроме того, вероятен обман и в случае рефинансирования ипотеки. Многие брали ипотеку в разное время и по совершенно другим процентам. Обратившись в свой банк с просьбой о рефинансировании, будьте готовы, что вам назовут сто и один предлог, почему рефинансировать в рамках этого банка невозможно. Вам объяснят, что в другом банке вам точно откажут, а проценты могут измениться в большую сторону.

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Еще одна распространенная ситуация – это когда в банке рассказывают о невозможности будущей продажи квартиры.

Допустим, вы решили поменять квартиру и продать заложенную банком, купив другую в ипотеку или за деньги. Многие банки утверждают, что не дают согласие на продажу квартиры. Вместе с тем, банки не имеют права отказать в продаже, в случае если вы найдете деньги. Таким образом вы закроете эту ипотеку, снимется обременение и право перейдет на третье лицо — все эти нюансы оговариваются в договоре.

"Все возможно: выставлять на продажу квартиру, искать покупателя и дальше просто проводить сделку с определенными нюансами", — резюмирует эксперт.



