МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Существуют разные ситуации, при которых работодатель при расторжении трудового договора с работником может предъявить ему денежные претензии. Потенциальный конфликт возможен в случаях выдачи сотруднику накануне увольнения подотчетных сумм, при задолженности за неотработанные дни отпуска, в случае неотработанного аванса зарплаты, если работник несет материальную ответственность, а также в некоторых других ситуациях. Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин

Если работник отказывается по своей воле возвращать долги, работодатель может попробовать взыскать их через суд, однако на практике это происходит не так часто, поэтому фактически работодателю остается уповать на порядочность увольняющегося сотрудника.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", рассказали, при каких обстоятельствах работодатель может взыскать сумму причиненного работником материального ущерба после увольнения.

ДОЛГИ ЗА УЧЕБУ

При увольнении на работника могут "повесить" стоимость обучения, например, пройденные семинары, курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и т.п.). Бывает, что такие долги достигают полумиллиона рублей.

"Правомерность таких требований зависит от условий трудового договора, — подчеркивает ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева. — При отсутствии прямого указания на то, что работник обязан проходить обучение за свой счет, претензии несостоятельны".

Однако если все-таки такое условие присутствует, все будет зависеть от того, по чьей инициативе человек увольняется.

"Если трудовой договор не обязывает работника компенсировать подобные затраты работодателю, работник может не реагировать на такие требования и в случае неправомерного удержания каких-либо сумм обращаться в суд за защитой нарушенных прав в связи неполными выплатами при увольнении", — продолжает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Воротилина.

Однако согласно положениям статьи 249 Трудового кодекса в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени.

Это означает, что трудовое законодательство вовсе не обязывает работника полностью выплачивать все суммы, потраченные работодателем на его обучение.

КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА И ЗАЙМЫ

По общему правилу, установленному ТК, размер ущерба, который может быть взыскан с работника, ограничен размером среднего месячного заработка, разъясняет доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Елена Сыченко. К тому же возможно взыскание только прямого действительного ущерба.

"Например, если водитель такси повредил машину в ДТП, произошедшем по его вине, то он должен выплатить сумму, которую работодатель затратит на ремонт, но не должен компенсировать неполученный доход в период простоя", — говорит она.

Трудовой кодекс предусматривает исключения из правила об ограничении размера ущерба. Например, если с кассиром был заключен договор о полной материальной ответственности, то взыскать недостачу в полном размере могут в том числе и после увольнения.

В рассмотренном выше случае с такси водитель также будет обязан возместить ущерб в полном размере, поскольку он был причинен в результате административного правонарушения.

В любом случае работодатель обязан соблюсти процедуру: провести проверку, затребовать объяснение с работника, ознакомить его с результатами проверки. При невыполнении этих требований взыскать ущерб невозможно. "При этом не имеет значения, продолжает ли работник работать или был уволен", — утверждает эксперт. Почему власти вспомнили об индексации пенсий работающим

"Распоряжение работодателя о взыскании с виновного работника ущерба может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба. Ситуация здесь спорная — работник может быть не согласен с выплатой ущерба, и работодатель должен будет обратиться в суд", — добавляет руководитель HR-службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.

Что касается займов, которые работодатели могут выдавать сотрудникам, то в перечне статьи 137 ТК РФ такой пункт отсутствует. Это приводит к тому, что работодатель не сможет удержать из зарплаты увольняющегося сотрудника долги по непогашенному займу.

НЕОТРАБОТАННЫЙ ОТПУСК

Удержание задолженности за неотработанные дни отпуска в случае отсутствия у работника при увольнении причитающихся к выплате сумм осуществлено быть не может.

"Это означает, что, если работник использовал отпуск авансом, в судебном порядке взыскать с него долги не получится, так же, как и при отсутствии счетной ошибки или неправомерных действий работника, повлекших излишнюю выплату ему зарплаты", — говорит Воротилина.

В свою очередь, Краснянская указывает, что работодатель вправе удержать из выплат, причитающихся работнику при увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни. Правда, в некоторых ситуациях компания не вправе удерживать у работника "лишние" отпускные (например, если увольнение происходит вследствие сокращения штата или ликвидации компании).

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работодатель может решить взыскать с работника при увольнении сумму какой-либо недостачи. Такое возможно, если с работником заключён договор о полной материальной ответственности.

"При этом работодатель обязан осуществить проверку (инвентаризацию); взять письменное объяснение сотрудника; определить сумму ущерба; выяснить причины его возникновения; определить виновного. В противном случае сотрудник может избежать выплат", — отмечает Михеева. Эксперт рассказал, как быть, если вам заплатили "лишнюю" зарплату

Заключать договор полной материальной ответственности можно только с теми работниками, должность которых значится в перечне, утвержденном в Постановлении Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85.

Взыскание возможно даже после увольнения, но работодатель должен уложиться в годичный срок с этого момента.

Если же договор о полной материальной ответственности не заключался, то, по словам юриста, работник несет ответственность в пределах своего заработка.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Отдельным пунктом стоят случаи по взысканию убытков с бывшего руководителя компании, отмечает Михеева. Для того, чтобы разобраться в ситуации, необходимо знать нормы трудового законодательства, учредительные документы компании, а также понять, кто был ответственным за принятие решения по сделке.

В большинстве случае крупные сделки требуют одобрение собственников, поэтому по вопросам, выходящим из зоны ответственности руководителя, он ответственности не несет.

Особенно актуально вопрос субсидиарной ответственности руководителя стоит в делах о банкротстве юридических лиц. "Но, как показывает практика, привлечь к субсидиарной ответственности в таких делах могут не только руководителя, но и других должностных лиц компании, например, юристов", — говорит эксперт. Назван способ получать московские зарплаты в регионах

ПРОСТИТЬ ИЛИ СУДИТЬСЯ

Если работник не возвращает работодателю образовавшиеся долги добровольно, а удержать необходимую сумму из суммы окончательного расчета работника невозможно, то решить проблему можно двумя способами: простить долг или же взыскать задолженность в судебном порядке.

"Однако не каждая компания станет обращаться в суд, поэтому фактически работодателю остается надеяться на порядочность увольняющегося работника", — заключает Воротилина.