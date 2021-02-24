МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Оформление кредита в банке без вашего согласия незаконно. И для того, чтобы сделка была действительной и несла под собой юридические последствия, должно быть двустороннее волеизъявление сторон, выраженное в письменном виде, что будет подтверждаться соответствующими документами, подписанными также с обеих сторон, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов. Эксперт назвал товары и услуги, которые нельзя брать в кредит

Если такого рода доказательств нет, то говорить о том, что стороны вступили в какую-либо сделку, где они согласовали и приняли все её существенные условия – невозможно, а, следовательно, никакие права и обязанности на себя тоже никто не брал, поясняет юрист.

Однако нужно иметь ввиду, что недобросовестные представители кредитного рынка всё-таки могут пытаться воспользоваться вашей юридической неосведомленностью и подловить вас на различных тонкостях судебного процесса.

В практике Баранова был случай, когда крупный банк в период своего предбанкротного состояния оформил большое количество кредитов на ничего не подозревающих граждан. Такую операцию удалось совершить с помощью паспортных данных потенциальных "должников", вспоминает юрист.

"На эти счета были переведены крупные суммы денег на каждого. При этом нет никаких бумажек, подтверждающих волеизъявление самих граждан. Ни одного документа с подписями тех людей, которые якобы берут кредит", — отмечает он.

В случае, если вы стали жертвой недобросовестных кредиторов, то вам следует пользоваться всеми возможными способами защиты ваших прав. В первую очередь, необходима грамотная оборона в суде, чтобы с вас не взыскали фиктивный долг.

"После того, как вы выиграли суд, нужно пытаться взыскать с противоположной стороны в максимально возможном объеме ваши материальные затраты на дело", — указал Баранов.

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