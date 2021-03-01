МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Инфляция всегда была негативным риском для финансовых активов. Заработать на инфляции достаточно сложно, но можно. Самый лучший актив для такого заработка — облигации с привязкой к инфляции. В России это ОФЗ 52002, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Через производные инфляция начинает влиять на стоимость реальных активов (металлы, если мы говорим про инфляцию в долларах США) и акции. Недвижимость, как показала ситуации в России 2010-2015 годах, стояла на месте, и реальные цены (с учетом инфляции) упали до уровня 2007 года", — отметил эксперт.

Как инфляция стала проблемой для инвесторов?

Также действенным способом "заработать" на инфляции может стать оформление кредита, особенно когда ставки находятся на минимальных значениях. Русецкий отметил, что высокая инфляция ведет к отрицательным ставкам и по потребительским кредитам, и по ипотеке.

В России мы это видели в 90-х и 2000-х годах. Но главное здесь – оформить долгосрочный кредит, например, ипотеку до того момента, как произойдет всплеск инфляции.

"При этом важно понимать, что при оформлении кредита нужно качественно взвешивать свои возможности, осознавать все цели и не забывать о формировании ликвидной подушки накоплений: тех средств, которые должны оставаться у вас ежемесячно для долгосрочного и планомерного инвестирования", — заключил эксперт.