МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Далеко не все могут построить головокружительную карьеру или создать бизнес, который будет давать серьёзную прибыль. Поэтому единственный вариант гарантированно увидеть на счёте миллион — это копить деньги. Об этом рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.

Копить можно по-разному: просто складывать деньги дома, отнести в банк на вклад, а можно инвестировать в ценные бумаги.

"Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше", — отметил эксперт.

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Ещё один способ увеличить доходность – это использовать налоговые льготы от государства. Деньги, размещённые на индивидуальном инвестиционном счёте, дадут вам 13%, что уже "в разы больше депозита".

"Ещё быстрее увидеть приятные цифры на счёте получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчет на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?" – резюмировала Харченко.

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