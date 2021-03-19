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Эксперт рассказал, на чём заработать первый миллион
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Далеко не все могут построить головокружительную карьеру или создать бизнес, который будет давать серьёзную прибыль. Поэтому единственный вариант гарантированно увидеть на счёте... ПРАЙМ, 19.03.2021
миллионеры, банк, депозиты, акции, облигации, доходность, инвестиции, новости, финансы, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Далеко не все могут построить головокружительную карьеру или создать бизнес, который будет давать серьёзную прибыль. Поэтому единственный вариант гарантированно увидеть на счёте миллион — это копить деньги. Об этом рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.
Копить можно по-разному: просто складывать деньги дома, отнести в банк на вклад, а можно инвестировать в ценные бумаги.
"Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше", — отметил эксперт.
Но, по словам финансиста, дома под подушкой доходность будет равна нулю, а депозит даст скромные 4-5%. С облигациями чуть лучше — можно получить доходность на 2-3% выше. А вот вложения в акции потенциально вырастут на 15-20%. Готовые рискнуть, могут добавить в портфель IPO и даже криптовалюту.
Ещё один способ увеличить доходность – это использовать налоговые льготы от государства. Деньги, размещённые на индивидуальном инвестиционном счёте, дадут вам 13%, что уже "в разы больше депозита".
"Ещё быстрее увидеть приятные цифры на счёте получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчет на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?" – резюмировала Харченко.
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