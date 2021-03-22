2021-03-22T02:02:00+03:00
2021-03-22T02:05:59+03:00
2021-03-22T02:02:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210322/833263631.html
Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На рынке стоимость отдельных облигаций составляет приблизительно 1 тыс рублей, а цена акций может колебаться в диапазоне от 4 копеек (акция ВТБ) до 146 тыс рублей (акция... ПРАЙМ, 22.03.2021
пиф, инвестиционный портфель, индивидуальные инвестиционные счета, облигации, инвестиции, новости, рынки, общество
https://1prime.ru/images/83324/28/833242870.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83324/28/833242870.jpg
https://1prime.ru/images/83324/28/833242869.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83324/28/833242869.jpg
https://1prime.ru/images/83324/28/833242868.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83324/28/833242868.jpg
https://1prime.ru/experts/20210315/833238164.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. На рынке стоимость отдельных облигаций составляет приблизительно 1 тыс рублей, а цена акций может колебаться в диапазоне от 4 копеек (акция ВТБ) до 146 тыс рублей (акция Транснефти). В этих условиях создать дифференцированный портфель, в котором будет как минимум 20-40 позиций, представляется сложным даже для крупной суммы, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций – это открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды", — посоветовал эксперт.
По его словам, данные фонды являются оболочкой, внутри которой находятся корзины ценных бумаг в зависимости от мандата (направления инвестирования) фонда. Различие заключается в том, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.
Русецкий также отмечает, что биржевые фонды торгуются на Мосбирже, и инвестор может их самостоятельно приобрести на торговой площадке, сформировав свой индивидуальный портфель.
По его мнению, в ближайшее время мы увидим формирование новых услуг, таких как покупка паёв "на сдачу", когда, например, происходит округление чека за ресторан, а на разницу автоматически приобретаются паи. Как показывают исследования, систематическое инвестирование (довнесение средств) является одним из лучших механизмов долгосрочного накопления.