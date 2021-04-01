МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Кассы банков являются ключевым элементом в валютообменных операциях населения. Главное правило, которое необходимо соблюдать — пользоваться только кассами банков, а не привокзальными "выгодными" валютообменными пунктами, деятельность которых незаконна. 99% правонарушений возникают именно там — начиная от обмена на поддельные денежные знаки, заканчивая нападением на клиента при выходе из обменника. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"Правила обмена и проверки на платежеспособность, оригинальность банкнот в принципе одинаковые как для долларов, так и для рублей, евро, юаней и других валют. Наиболее удобный способ – безналичная конвертация валюты, ведь он позволяет не зависеть от времени работы банка и не посещать офис кредитной организации для совершения операции", — добавил эксперт.

Ферапонтов рекомендует заранее ознакомиться с элементами, защищающими от подделок – микропечать, защитные нити, а также изображение самих банкнот на сайте ФРС США. "Сайт является источником достоверной информации, ведь именно ФРС и Федеральные резервные банки – эмитенты главной валюты государства", — говорит он.

Эксперт объяснил, почему сейчас не стоит покупать доллары

Также эксперт советует обращать внимание на степень износа купюры. "Если планируется использовать доллары в качестве платежного средства за рубежом, то не стоит брать грязные, выцветшие, рваные или сильно мятые купюры, так как их могут не принять в случае оплаты", — указывает он.

Ветхие банкноты, если рассматривать российскую практику и рубль, не всегда принимаются к оплате продавцами либо принимаются, но "скрипя зубами". Поэтому с долларом лучше обезопасить себя от неожиданных ситуаций и в кассе обменного пункта обратить внимание на состояние банкнот.

Не стоит гнаться и за высоким номиналом купюры в желании не раздувать кошелек обилием наличных денежных средств. Лучше заранее озаботиться разменными деньгами. Если есть возможность, то можно разменять сразу при обмене 50 долларов на купюры номиналом по 10, 20 долларов или по 5. Мелкие купюры – это неплохо, ведь никогда не знаешь, какие траты предстоят, а "светить" крупными деньгами не стоит.

"Однако если обменная операция происходит с целью "положить под подушку", то номинал не играет особой роли. Но в этом случае удобнее воспользоваться дистанционными услугами, например, через мобильный банк", — резюмировал Ферапонтов.