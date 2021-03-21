МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Повышение цен на нефть закономерно привело к укреплению рубля. У тех, кто привык хранить сбережения в национальной валюте США, возникли закономерные опасения. Имеет ли смысл продолжать хранить деньги в долларах или сейчас самое время обменять их на рубли, чтобы не потерять накопления, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.

"Золотое правило инвестора – не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 р), вероятно, придется смириться с убытками", — считает финансист.

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"Рост цен на нефть и успехи России в февральских переговорах с ОПЕК+ сделали свое дело – рубль не только стабилизировался, но и немного укрепился. Тенденция на удешевление американской национальной валюты по отношению к рублю просматривалась еще в начале февраля", — отмечает Бугров.

Так, например, 4 февраля доллар стоил 76,08 рублей. Стоимость его то поднималась, то снова опускалась на несколько пунктов, но в итоге на сегодняшний день доллар подешевел примерно на 3 рубля.

Ряд аналитиков считают, что к апрелю цена доллара может снизиться до отметки 72-71. Это может быть связано с началом налогового периода, когда крупные компании будут продавать валюту за рубли, чтобы рассчитаться по налоговыми обязательствам, подчеркивает эксперт.

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"Из-за бюджетного правила стоимость рубля меньше зависит от цен на нефть. Даже если нефть продолжит расти, это вряд ли кардинально изменит расстановку сил. Впрочем, даже положительная динамика в российской экономике мало влияет на укрепление нацвалюты – у России традиционно низкий госдолг и до пандемии бюджет оставался профицитным", — пояснил финансит.

Сейчас на стоимость российской национальной валюты сильно влияет внешнеполитическая ситуация. Пока никаких предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет. Положительные факторы уравновешивают негативные, и в целом, в течение года доллар может колебаться, заключил Бугров.

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