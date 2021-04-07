МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Сейчас удачное время, чтобы купить или докупить золото в свой портфель. Стоимость унции с начала марта колеблется в диапазоне 1680-1750 долларов, и это на 15% ниже пиков прошлого лета, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Золото сейчас дешево относительно своих среднегодовых значений. Унция дважды пыталась пробиться ниже 1680, но ей это так и не удалось, в итоге было найдено равновесие на уровнях прошлогоднего мая-июня", — поясняет аналитик.

Потеряло ли золото статус "защитного актива"? попробует отбить утерянные позиции. В пользу этого говорит рост инфляции в США, а также сохранение низкой ставки ФРС как минимум до конца 2022 года.

Емельянов рекомендует на ближайшие 1-1,5 года долю золота в своем портфеле можно увеличить. С точки зрения экономии на комиссиях оптимально покупать золото в виде акций биржевых фондов (на Московской бирже FXGD от "Финэкс" или VTBG от ВТБ, на зарубежных – если есть возможность – американские IAU или GLD, они еще дешевле в обслуживании). Физическое золото (монеты выгоднее, чем слитки), как и ОМС, это консервативный вариант для тех, кто не хочет разбираться в биржевых инструментах и готов переплатить 2-5% сверх рыночной цены металла.

"Акции компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды (у "Полюса", например, около 5% годовых), но при этом акции более волатильны, чем само золото, поскольку дополнительно реагируют на события, связанные с конкретной компанией. Это может играть и в плюс, и в минус", — считает эксперт.