МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Сейчас удачное время, чтобы купить или докупить золото в свой портфель. Стоимость унции с начала марта колеблется в диапазоне 1680-1750 долларов, и это на 15% ниже пиков прошлого лета, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. 

"Золото сейчас дешево относительно своих среднегодовых значений. Унция дважды пыталась пробиться ниже 1680, но ей это так и не удалось, в итоге было найдено равновесие на уровнях прошлогоднего мая-июня", — поясняет аналитик. 

!Золотой слиток

Потеряло ли золото статус "защитного актива"?

При этом он не исключает, что еще как минимум два месяца золото будет сохранять боковой тренд, после чего попробует отбить утерянные позиции. В пользу этого говорит рост инфляции в США, а также сохранение низкой ставки ФРС как минимум до конца 2022 года. 

Емельянов рекомендует на ближайшие 1-1,5 года долю золота в своем портфеле можно увеличить. С точки зрения экономии на комиссиях оптимально покупать золото в виде акций биржевых фондов (на Московской бирже FXGD от "Финэкс" или VTBG от ВТБ, на зарубежных – если есть возможность – американские IAU или GLD, они еще дешевле в обслуживании). Физическое золото (монеты выгоднее, чем слитки), как и ОМС, это консервативный вариант для тех, кто не хочет разбираться в биржевых инструментах и готов переплатить 2-5% сверх рыночной цены металла. 

"Акции компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды (у "Полюса", например, около 5% годовых), но при этом акции более волатильны, чем само золото, поскольку дополнительно реагируют на события, связанные с конкретной компанией. Это может играть и в плюс, и в минус", — считает эксперт. 

"Защищаться пока не от кого": почему инвесторы игнорируют золото

Например, золото в долларах за последние 5 лет выросло на 35%, а акции российского "Полюса" — на 155%. Но при этом его канадский конкурент Barrick Gold – всего на 18%. Предугадать, кто станет лидером золотодобычи еще через 5 лет, крайне сложная задача, отмечает Емельянов.