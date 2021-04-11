МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Потенциал для устойчивого укрепления российской валюты относительно доллара и евро в ближайшие годы есть, но в то же время на данный момент существует очень много негативных факторов для курса рубля. И эти факторы превалируют над позитивными, которые могли бы оказать значимую поддержку рублю, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

"Определяющим фактором для валютного курса рубля по-прежнему остается нефть. Однако позитивное воздействие на рубль динамики рынка нефти нивелируется санкционными рисками и неустойчивой динамикой мировых торговых площадок", — отмечает эксперт.

Эксперт сказал, чем заменить доллар

Инфляционные ожидания в мире на фоне роста мирового госдолга и дефицитов госбюджета продолжат негативно сказываться на курсе российской валюты.

"Также ввиду нарастания геополитических рисков в ближайшие месяцы, будем видеть достаточно сложную экономическую ситуацию в стране и усиление давления на Россию на мировой арене, в том числе нарастание угрозы санкций и антироссийских мер. Поэтому на укрепление курса рубля сложно рассчитывать", — указывает финансист.

Вместе с ухудшением геополитической обстановки усиливаются риски оттока капитала из России, что способствует девальвации рубля.

В случае реализации угрозы третьей волны пандемии девальвация рубля, по словам специалиста, также может быть ответом правительства на ухудшение темпов экономического роста.

Эксперт рассказала, когда рубль обрушит доллар на 10 процентов

На ближайший год ожидается рост рыночных значений в России относительно текущих фондовых котировок при сохранении (а также без явного ухудшения) макроэкономической ситуации — это будет способствовать укреплению рубля. "Однако, опять же, в моменте рубль будет оставаться волатильной валютой с коридором колебания от 73 до 80 рублей за доллар с преобладанием девальвационных факторов рубля", — отмечает Степанова.

Среднесрочного тренда ослабления американской валюты к рублю эксперт также не прогнозирует. Можно говорить "лишь о временных корректировках доллара на фоне политико-экономических событий".

"Сложно прогнозировать дальнейшее укрепление резервных валют по отношению к доллару в среднесрочной перспективе, так как после затяжной пандемии коронавируса развитые страны и, прежде всего, европейские регионы не ожидает динамичное восстановление экономики", — заключает специалист.



