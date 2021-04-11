МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Потенциал для устойчивого укрепления российской валюты относительно доллара и евро в ближайшие годы есть, но в то же время на данный момент существует очень много негативных факторов для курса рубля. И эти факторы превалируют над позитивными, которые могли бы оказать значимую поддержку рублю, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
"Определяющим фактором для валютного курса рубля по-прежнему остается нефть. Однако позитивное воздействие на рубль динамики рынка нефти нивелируется санкционными рисками и неустойчивой динамикой мировых торговых площадок", — отмечает эксперт.
Инфляционные ожидания в мире на фоне роста мирового госдолга и дефицитов госбюджета продолжат негативно сказываться на курсе российской валюты.
"Также ввиду нарастания геополитических рисков в ближайшие месяцы, будем видеть достаточно сложную экономическую ситуацию в стране и усиление давления на Россию на мировой арене, в том числе нарастание угрозы санкций и антироссийских мер. Поэтому на укрепление курса рубля сложно рассчитывать", — указывает финансист.
Вместе с ухудшением геополитической обстановки усиливаются риски оттока капитала из России, что способствует девальвации рубля.
В случае реализации угрозы третьей волны пандемии девальвация рубля, по словам специалиста, также может быть ответом правительства на ухудшение темпов экономического роста.
На ближайший год ожидается рост рыночных значений в России относительно текущих фондовых котировок при сохранении (а также без явного ухудшения) макроэкономической ситуации — это будет способствовать укреплению рубля. "Однако, опять же, в моменте рубль будет оставаться волатильной валютой с коридором колебания от 73 до 80 рублей за доллар с преобладанием девальвационных факторов рубля", — отмечает Степанова.
Среднесрочного тренда ослабления американской валюты к рублю эксперт также не прогнозирует. Можно говорить "лишь о временных корректировках доллара на фоне политико-экономических событий".
"Сложно прогнозировать дальнейшее укрепление резервных валют по отношению к доллару в среднесрочной перспективе, так как после затяжной пандемии коронавируса развитые страны и, прежде всего, европейские регионы не ожидает динамичное восстановление экономики", — заключает специалист.
https://1prime.ru/society/20210411/833410885.html