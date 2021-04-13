МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Богатство — это изобилие, это когда чего-то больше, чем надо на самом деле. А когда для жизни всё есть, то это называется достаток. Бедность же — это нехватка средств для удовлетворения элементарных потребностей. Перепрыгнуть из состояния "бедного" в "богатое" невозможно, минуя состояние достатка. И это уже вопрос не количества имеющихся у человека денег, а его отношения к себе и своей жизни, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.

"Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворённости своей жизнью. Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее", — отмечает эксперт.

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Также распространена категория людей, которые умеют обеспечивать свой достаток, но никогда не становятся богатыми. Это "диванные завистники". Они любят рассуждать о своей недооценённости, огромном внутреннем потенциале и прочих своих ресурсах, но ничего не делают для реализации себя. Они умеют мечтать, профессионально завидуют, но предпочитают отдых у телевизора или "зависание" в соцсетях.

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Например, можно ценить свою работу за прекрасные отношения с коллегами, но получать за неё скудную оплату.

"Если для вас важнее атмосфера в коллективе — оставайтесь. Хотите повысить материальный достаток — уходите на место с большим окладом. Найти можно всё и всегда. Однако всегда и за всё приходится платить: временем, силами, здоровьем", — подытожил Синарев.