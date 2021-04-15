МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Понятие "сложный процент" чаще всего встречается в банках, когда речь заходит о депозитах. Иначе это называется "вклад с капитализацией" — проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно, но у вас есть опция оставлять их на вкладе, чтобы процентная ставка по нему начислялась с суммы вклада и накопленных процентов, рассказал агентству "Прайм" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

"В таких случаях банки обычно указывают ставку с учётом капитализации и без неё. Однако разница при нынешних ставках вряд ли будет существенный, но заработать дополнительные несколько десятых процента можно", — отметил финансист.

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Один из простых и популярных примеров — это паевый инвестиционный фонд (ПИФ), где все средства реинвестируется автоматически.

По словам аналитика, в закрытых ПИФах недвижимости доход от арендных платежей чаще выплачивают пайщикам, но и реинвестирование дохода также очень популярно, так как ПИФ не обязан платить налоги до момента своего окончания и инвестировать в его рамках очень выгодно.

"Выбирать продукты и стратегии, со сложным процентом или реинвестированием следует тогда, когда ваша задача заработать максимально и вам для текущего потребления этот доход не нужен. Если же вы понимаете, что инвестированные деньги вам могут понадобиться в любой момент, смысла от использования "сложного процента" нет", — заключил Аржанухин.