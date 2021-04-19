МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Наверное, каждый, кто хоть раз давал деньги взаймы, допускал мысль о невозможности из возврата, а может и сталкивался с ситуацией, когда их возврат либо совсем невозможен, либо сильно затруднён. Вопрос гарантий возврата одолженных денежных средств является отнюдь не праздным. Если в отношениях с банками или юридическим лицами эти вопросы хорошо урегулированы и законодательством, и судебной практикой, то какие же шаги стоит предпринять обычным гражданам, чтобы обезопасить себя. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

"Не брал в долг". Как попадают в черные списки банков

Договор займа считается законченным между гражданами с момента передачи денежной суммы. "Тем не менее, ГК содержит ряд оговорок и применительно к формам договора даже между физическими лицами: для сумм, превышающих 10 тыс рублей, обязательно заключать договор в письменной форме", — указала эксперт.

ГК предусматривает и то, что несоблюдения сторонами сделки предусмотренной законом письменной формы сделки не делает её автоматически недействительной, а "лишь лишает стороны возможности при возникновении спора ссылаться на свидетельские показания".

Наличие долга придётся доказывать письменными расписками, перепиской и или иными доказательствами, из которых "с очевидностью следует характер возникших между сторонами отношений, и обязанность должника вернуть деньги".

Закон предусматривает и специальные способы обеспечения исполнения обязательств. Для обеспечения отношений между физлицами чаще всего в практике используются неустойка, залог и поручительство.

"Во всех этих случаях соглашение о залоге, неустойке или поручительстве за должника от другого лица, которое будет готово погасить его долг в случае невозможности ему это сделать самому, всегда заключается в письменном виде, а несоблюдение этого требования влечёт недействительность соглашения об обеспечении займа", — отмечает Ермолаева.

"То есть, если условие о неустойке, залоге или поручительстве прямо не прописано в договоре займа, то возможности требовать возврата денег за счёт, например, заложенного имущества, либо обращаться к поручителю, либо требовать выплаты неустойки, кредитор не сможет", — говорит адвокат.

Гражданский Кодекс предусматривает правила применения и ограничения для применения этих способов обеспечения обязательства.

Например, неустойка в случае явной ее несоразмерности неисполненному обязательству, может быть уменьшена судом, а исполнение основного обязательства не может быть обращено на заложенное имущество, в случае если неисполнение явно несоразмерно предмету залога, и обязательство не исполняется должником менее 3 месяцев.

Поручитель же имеет право потом потребовать возмещения от должника, чьё обязательство он исполнил перед его кредитором. Кроме того, поручитель имеет право оспаривать обязательства, и представлять возражения кредитору, даже если сам должник безоговорочно признал долг.

"В любом случае, при заключении договора займа необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Гражданского Кодекса или проконсультироваться со специалистом", — заключила Ермолаева.