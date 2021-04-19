Эксперт рассказал, как правильно дать деньги в долг, чтобы их вернули
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Наверное, каждый, кто хоть раз давал деньги взаймы, допускал мысль о невозможности из возврата, а может и сталкивался с ситуацией, когда их возврат либо совсем невозможен, либо сильно затруднён. Вопрос гарантий возврата одолженных денежных средств является отнюдь не праздным. Если в отношениях с банками или юридическим лицами эти вопросы хорошо урегулированы и законодательством, и судебной практикой, то какие же шаги стоит предпринять обычным гражданам, чтобы обезопасить себя. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.
Договор займа считается законченным между гражданами с момента передачи денежной суммы. "Тем не менее, ГК содержит ряд оговорок и применительно к формам договора даже между физическими лицами: для сумм, превышающих 10 тыс рублей, обязательно заключать договор в письменной форме", — указала эксперт.
ГК предусматривает и то, что несоблюдения сторонами сделки предусмотренной законом письменной формы сделки не делает её автоматически недействительной, а "лишь лишает стороны возможности при возникновении спора ссылаться на свидетельские показания".
Наличие долга придётся доказывать письменными расписками, перепиской и или иными доказательствами, из которых "с очевидностью следует характер возникших между сторонами отношений, и обязанность должника вернуть деньги".
Закон предусматривает и специальные способы обеспечения исполнения обязательств. Для обеспечения отношений между физлицами чаще всего в практике используются неустойка, залог и поручительство.
"Во всех этих случаях соглашение о залоге, неустойке или поручительстве за должника от другого лица, которое будет готово погасить его долг в случае невозможности ему это сделать самому, всегда заключается в письменном виде, а несоблюдение этого требования влечёт недействительность соглашения об обеспечении займа", — отмечает Ермолаева.
"То есть, если условие о неустойке, залоге или поручительстве прямо не прописано в договоре займа, то возможности требовать возврата денег за счёт, например, заложенного имущества, либо обращаться к поручителю, либо требовать выплаты неустойки, кредитор не сможет", — говорит адвокат.
Гражданский Кодекс предусматривает правила применения и ограничения для применения этих способов обеспечения обязательства.
Например, неустойка в случае явной ее несоразмерности неисполненному обязательству, может быть уменьшена судом, а исполнение основного обязательства не может быть обращено на заложенное имущество, в случае если неисполнение явно несоразмерно предмету залога, и обязательство не исполняется должником менее 3 месяцев.
Поручитель же имеет право потом потребовать возмещения от должника, чьё обязательство он исполнил перед его кредитором. Кроме того, поручитель имеет право оспаривать обязательства, и представлять возражения кредитору, даже если сам должник безоговорочно признал долг.
"В любом случае, при заключении договора займа необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Гражданского Кодекса или проконсультироваться со специалистом", — заключила Ермолаева.
https://1prime.ru/society/20210419/833479297.html