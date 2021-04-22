МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Рост мировых цен на нефть, целлюлозу и металлы может разогнать инфляцию в России, говорится в аналитическом обзоре РЭУ им. Г.В. Плеханова. А вслед за инфляцией ближе к лету подтянутся цены на абсолютно все виды товаров, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Спасти ситуацию способно лишь некоторое восстановление рубля, но надежды на это пока немного. Путин считает недостаточными точечные меры по сдерживанию цен

ВЕСНА БЬЕТ РЕКОРДЫ

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко говорит, что по разнообразию объяснений причин предстоящего повышения цен на те или иные виды товаров эта весна бьет все рекорды.

Главный фактор повышения цен — это все-таки инфляция. "Рубль подешевел, значит, все подорожало — это закон экономики. Тут переиграть его никак не получится, если мы собираемся оставаться хоть немного в рыночной ситуации. Поэтому в итоге подорожают абсолютно все виды товаров и услуг", — говорит он.

По мнению главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, в ближайшие месяцы основное влияние на потребительские цены будут оказывать два фактора: эффект от девальвации рубля осенью 2020 года и виды на урожай-2021.

"Если в первом случае мы видим постепенное ослабление на цены – чем больше проходит времени после ослабления курса рубля в октябре-ноябре прошлого года, тем меньше новых корректировок в ценах на импортные товары, то во втором случае очень многое будет зависеть от объемов раннего урожая плодоовощной продукции, который начнет поступать на прилавки в мае-июне", — указывает он.

Если говорить о том, на какие товары рост цен будет наиболее быстрым и заметным, то здесь, по мнению Клопенко, складывается парадоксальная ситуация. Подорожают наиболее востребованные и сезонные, те, "где высокий спрос сможет быстро "проглотить" эту разницу и принять ее".

"В преддверии лета — это туристические услуги, в том числе внутри страны, авиаперевозки, сезонные продовольственные товары и, конечно, та продукция, которая напрямую коррелируется с иностранной валютой — автомобили, одежда, недвижимость", — поясняет Клопенко.

ЭФФЕКТ ВЫСОКИХ ЦЕН НА ТОПЛИВО

Положительная динамика мировых цен на нефть способствует подорожанию бензина и дизельного топлива, что отражается на ценах всех потребительских товаров — доля затрат на транспортировку составляет от 3 до 30% себестоимости различной продукции.

Оптовые цены производителей на бензин и дизель в последнее время росли более высокими темпами, чем потребительские: в феврале по отношению к декабрю подорожание бензина составило 12,7%, а дизельного топлива — 3%; рост потребительских цен — 1,9 и 0,9% соответственно.

В настоящее время ситуация стабилизируется, но эффект от высоких оптовых цен на топливо будет отражаться на потребительских ценах в течение нескольких месяцев, полагает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

ДОРОЖАЕТ ВСЯ ЕДА

Эксперты фиксируют значительный рост цен почти во всех сегментах продовольственных товаров.

По различным группам товаров сейчас остается потенциал роста к лету на 10-30%, предполагает исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая. В России продолжают расти цены на продукты

“Уже подорожало и еще подорожает все, что везется к нам из-за рубежа. Причем, речь идет не только о дальней загранице, но и о ближайших соседях: Азербайджан, Армения, Белоруссия – по многим сегментам это до 90-100% товаров. Многие потребители не замечают этого, но ближе к лету это станет заметно – значительная часть продукции обеспечивается за счет стран СНГ”, — говорит она.

Это касается практически всех сезонных овощей и фруктов, картофеля, сыров, помидоров, мяса и "многого-многого другого". Внутреннее тепличное производство не в состоянии удовлетворить спрос и в значительной степени отстает в качестве.

"Также большой вопрос вызывает группа товаров, которая подверглась или еще подвергнется искусственному регулированию – тут тоже есть риски компенсирующего роста цен", — считает Строгая.

"Если урожай будет хуже, чем в прошлом году, то мы можем увидеть новую волну повышения цен на овощи и фрукты уже через два месяца", — предупреждает Тихомиров.

ДЕЛО И В УПАКОВКЕ

Мировые цены на основные группы продовольственных товаров неуклонно растут на протяжении последних 10 месяцев, и одна из причин — подорожание упаковки, говорит Долгова.

В пандемию основными требованиями стали безопасность, прочность и надежность материала, что привело к резкому росту спроса на все виды упаковки и, соответственно, материалов для ее изготовления. Так, на мировых рынках продукция нефтехимии подорожала в текущем году на 40–70%. В России цены на полиэтилен и полипропилен выросли на 20–30% за первые три месяца года.

Учитывая, что доля пластмассы в себестоимости упаковки составляет до 80%, такой рост цен на сырье приводит к удорожанию последней до 24%.

"Мировые цены на целлюлозу за первый квартал выросли на 30%. Вместе со снижением курса рубля это сделало экспорт картона и макулатуры очень выгодным для его изготовления, а это сократило их предложение на внутреннем рынке", — указывает эксперт.

ОДЕЖДА УДАРИТ ПО КАРМАНУ

На динамике цен непродовольственных товаров сказывается расширение спроса, считают эксперты.

Подорожание одежды и обуви, кроме этого, обусловлено ростом мировых цен на основные материалы. Так, хлопок подорожал с апреля прошлого года на 46,4%, по данным Всемирного банка, рассказывает Долгова. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Свой вклад в положительную динамику цен непродовольственных товаров вносят и торговые сети, понесшие серьезные убытки в период пандемии и стремящиеся хотя бы частично возместить их. "Поскольку о полном восстановлении потребительского спроса говорить еще нельзя, торговые сети дифференцируют свою долю в розничных ценах отдельных товаров", — объясняет эксперт.

По ее мнению, рост цен на одежду и обувь в ближайшее время продолжится, очевидно, продлится до сезонных распродаж, но при этом не будет существенно превышать уровень инфляции.

Многие поставщики, не дожидаясь летнего сезона, уже начали повышать стоимость на свои товары, добавляет вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса "Спутник", вице-президент коммуникационной группы Imars Владимир Нерюев.

Во-первых, сказалась разница курсов валют. Во-вторых, за время пандемии все находились дома и потребность в новой одежде или обуви мало у кого возникала. Сейчас ситуация меняется: с возвратом в офисы и началом привычной жизни растет и спрос на повседневные товары, в том числе и на одежду. Немаловажен и рост цен на сырье. Все это в итоге сказывается на конечной стоимости товаров.

"В первую очередь, подорожают те товары, в которых велика доля зарубежных составляющих. Прежде всего, это одежда и обувь, которые изготавливаются не на территории России, — говорит эксперт. – Инфляция, возможное ослабление рубля, политические риски – все эти факторы зарубежные производители изначально просчитывают и, как следствие, закладывают в отпускную цену".

Что касается товаров, производящихся в России, то здесь поставщики более гибкие, с точки зрения конечной цены. Однако зарубежные составляющие, к примеру, иностранное оборудование, используемое в производстве, также приводит к росту цен.

По оценкам Нерюева, цены вырастут как в традиционном ритейле, так и в онлайн-магазинах. Однако в процентном отношении рост конечной цены будет разным. Маркет-плейсы могут ограничиться 10 – 15%, а вот классические магазины, скорее всего, поднимут цены на 20-30%, так как вынуждены платить за аренду, оплачивать зарплату продавцов и т.д.

МЕТАЛЛЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, А ТАКЖЕ НЕДВИЖИМОСТЬ

Рост мировых цен (а за ними и национальных) на металлы неминуемо сказывается на стоимости промышленной продукции. Следом дорожают строительные материалы, что поднимает стоимость различных строительных объектов. По мнению Долговой, подорожание стройматериалов продолжится в ближайшие месяцы – надеяться стоит только на замедление темпов роста.

На сегодняшний день цены на недвижимость уже близки к пику, полагает, между тем, директор по продажам ГК "Инград" Константин Тюленев. По его оценкам, на фоне высокого спроса и активного сокращения предложения до конца года средний рост стоимости будет в пределах 5-7%. Основной причиной этого эксперт называет "вымывание предложения". Эксперт предупредил о возможном скором росте налогов на недвижимость

Руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов согласен: в настоящее время цены на квартиры в новостройках находятся на весьма высоком уровне и, по его предположению, продолжат расти. Это связано с действием программы льготной ипотеки и удорожанием стройматериалов, к тому же вследствие высокой покупательской активности в прошлом году было раскуплено “множество ликвидных лотов”.

По данным компании, по сравнению с мартом прошлого года средняя цена предложения 1 кв. м на первичном рынке столицы поднялась на 20,3%, усредненная стоимость квартиры – на 14,9% (с 14,5 млн рублей до 16,7 млн рублей).

СКРАСИТЬ СИТУАЦИЮ

В ближайшие месяцы рост цен на большую часть потребительских товаров продолжится, но меньшими темпами, считает Долгова. Неожиданный козырь для рубля. Что последует за новыми санкциями США

По словам Клопенко, "скрасить ситуацию" c ростом цен может только некоторое восстановление рубля, которое зависит как от стоимости нефти, так и от внешней политической ситуации. И то, и другое реально улучшить: цена на нефть может вырасти за счет восстановления мировой экономики, а внешняя политическая ситуация — стабилизироваться за счет обхода ряда острых моментов, которые сейчас вызывают основную напряженность.

"Если отечественная валюта начнет укрепляться и вернется в диапазон 65-70 рублей за доллар, то тогда и цены на товары и услуги в стране либо откатятся на прежний уровень, либо зафиксируются (что более реально) на тех уровнях, на которых они уже есть сейчас", — подытожил эксперт.