МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Действия водителя в связи с ДТП, участником которого он является, зачастую далеки от идеала. Дорожно-транспортное происшествие — это всегда стресс. Первое, чего ни в коем случае нельзя допустить, это потеря здравого смысла и действий, обусловленных эмоциями, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

"Первичные действия в случае аварии перечислены в Правилах дорожного движения и пренебрегать ими ни при каких обстоятельствах нельзя. Если Вы стали участником ДТП и осознали это, например, почувствовали удар в машину, нельзя продолжать движение, нужно остановить автомобиль, а остановив, надежно его зафиксировать", — указывает адвокат.

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После ДТП необходимо сразу выставить знак аварийной остановки в сторону приближающихся других участников дорожного движения на расстояние не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 30 метров вне населенных пунктов. "Это расстояние нарушать никак нельзя, уменьшение такого расстояния может не обеспечить технической возможности другим участникам движения остановиться или выполнить маневр объезда места аварии", — предупреждает Миронов.

Если несчастье случилось в ночное время, нужно помнить, что нельзя передвигаться на проезжей части или обочине без световозвращающих полос на одежде.

Нельзя также перемещать какие-либо предметы или следы, имеющие отношение к ДТП. А вот машины, вопреки расхожему мнению, перемещать порой нужно.

"Даже в случае, если есть пострадавшие, нельзя оставлять автомобиль неподвижным, если он блокирует движение других транспортных средств. Но предварительно необходимо зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия. Пострадавших никак нельзя оставить без помощи, но делать это надлежит разумно", — указывает эксперт.

Следует немедленно вызвать скорую помощь и полицию.

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"Именно этой логикой продиктованы объявления, которые мы видим на МКАД: "В случае ДТП съезжайте на обочину". Речь не идёт о том, чтобы покинуть место происшествия — этого делать ни в коем случае нельзя, а вот переместить автомобиль как указано выше можно, а иногда нужно", — говорит Миронов.

Процесс оформления ДТП является темой отдельного разговора, но помните, что в соответствии с требованиями законодательства "оформлению подлежит любое дорожно-транспортное происшествие, даже если оно не затрагивает интересы третьих лиц".

"Таким образом мы приходим к выводу, что на месте ДТП нельзя терять здравый смысл и нарушать закон", — заключил адвокат.