МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Употребление алкоголя при управлении автотранспортным средством возможно лишь в исключительных случаях. К примеру, если вы принимаете лекарство, содержащее спирт, и при этом у вас есть соответствующая справка от врача о том, что принятие такого лекарства необходимо вам по состоянию здоровья. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Автоэксперт объяснил, почему нельзя заправлять машину до полного бака

"Также если вы принимаете лекарства, которые могут вызвать всплеск веществ, содержащихся в крови, которые аналогичны алкоголю. Лучшей тому иллюстрацией является корвалол, который многие сердечники принимают, из-за чего регулярно имеют проблемы с ГИБДД", — добавляет юрист.

Следует помнить, что при принятии подобных препаратов крайне необходимо иметь соответствующую справку от врача.

"Если вы попробуете сотрудникам ГИБДД это объяснить на месте, вряд ли вас поймут. Более того, даже при наличии подобной справки вас тоже, скорее всего, не поймут и отправят на освидетельствование. В дальнейшем вы только в суде сможете доказать, что данные промилле, которые показали анализы, были вызваны именно приемом медицинских препаратов", — предупреждает Петропольский.

Что касается того, когда можно садиться за руль после употребления алкогольных напитков, то здесь многое зависит от обмена веществ, массы тела, физического состояния человека и количества выпитого. В среднем должно пройти не менее 4 часов, а в некоторых случаях и не менее 20 часов. Страховщик подсчитал, когда в России происходит пик "нетрезвых" ДТП

По словам адвоката, в некоторых странах таких, как Мальта, Великобритания, а также некоторых штатах США и Канады допускается содержание алкоголя в крови для водителей в 0,8 промилле, но в Российской Федерации это в принципе недопустимо.

"Поэтому не стоит переносить законодательные нормы иных стран на нас, и всегда следует помнить, что если вы попадаете под какие-то исключения, то необходимо иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие, что ваш случай — исключительный, и наличие промилле у вас в крови вызвано именно приемом лекарственных препаратов", — указал юрист.

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