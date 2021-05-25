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Граждан предупредили, какие вещи никогда нельзя покупать из вторых рук
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Покупать из вторых рук не стоит продукты и бытовую технику, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр... ПРАЙМ, 25.05.2021
риски, контрафакт, гарании, покупка, новости, бизнес, потребрынок, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Покупать из вторых рук не стоит продукты и бытовую технику, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.
"Не стоит покупать произведенные самостоятельно продукты, если они продаются вне торговых помещений. Вы не можете быть уверены в качестве и безопасности такой продукции на 100%", — сказал эксперт.
Кроме того, опасной может быть покупка, а затем и потребление промышленных продуктов. "Да, вполне возможно, что это могут быть качественные продукты, с соблюдением технологии изготовления, но можем ли мы быть уверенными в соблюдении условий хранения и температурных режимов", — рассуждает он.
Покупать с рук брендовые вещи или товары известных и не самых дешевых производителей – тоже риск. В этой среде много контрафакта. Футболка или пиджак от известного дизайнера скорее всего окажутся далекими от своего оригинала, предупреждает Борисов.
Мелкую и крупную бытовую технику эксперт советует покупать только в специализированных магазинах. Нет никакой уверенности, что при покупке с рук вас не обманут, предоставив гарантийный талон на товар. Всегда есть вероятность, что техника ранее ремонтировалась в кустарных условиях, а гарантийный талон может быть аннулирован, заключил эксперт.
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