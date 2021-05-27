МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Как правило, излюбленными жертвами мошенников становятся две категории наших сограждан: "хозяева жизни" и "скупердяи". Оба вида определяются довольно легко, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев. Эксперт рассказал, есть ли у мошенников "черные списки" жертв

"Хозяева" кичатся своим достатком и при любом удобном случае демонстрируют свою материальную успешность: автомобили, одежда известных брендов, ювелирные украшения, часы, обувь, магазины, места отдыха, большие расходы — всё должно соответствовать определённому образу удачливости, оборотистости и пронырливости", — добавляет он.

Это люди, готовые отдать всё, что угодно, ради сохранения и обозначения своей "статусности". Таких, по мнению психолога, легко облапошивают мелкие проходимцы, просто взывая о помощи.

Мошенники с бОльшим размахом, как вариант, могут призывать пожертвовать средства в сомнительные фонды. Тут главное подчеркнуть, что человек, расставаясь со своими деньгами, демонстрирует всем свою силу, доброту — свои большие возможности.

"Приманка в виде высокого статуса срабатывает безотказно. Болезненное чувство собственной значимости — очень коварная "пробоина" в структуре человеческой личности", — считает эксперт.

Со "скупердяями" схема обмана несколько иная. Таким персонажам необходимо дать понять, что есть возможность получить "бешеную выгоду при минимальных затратах", подчеркивая, что эта возможность вот-вот закончится. Россиянам рассказали о любимых номерах телефонных мошенников

В ход идут распродажи каких-нибудь "старых партий" товара, ликвидации складов, конфискат, закрытие магазина, сложные жизненные обстоятельства продавца и так далее.

Скупцы готовы экономить на всём и на себе в первую очередь. Именно по внешней обшарпанности их, по словам эксперта, и вычисляют мошенники.

"Серая внешность и горящий жадностью глаз — таких видно сразу. Их путеводная звезда — халява. Они в неё верят. Желание обмануть, взять реванш у судьбы, легко и без усилий обогатиться — слабые места этой братии", — отмечает психолог.

"Если вы не относитесь ни к одной из вышеописанных категорий, если считаете себя нормальным человеком с адекватной самооценкой, помните одно простое жизненное правило: всегда и за всё приходится платить. А за глупую кичливость и стремление к халяве платить придётся особенно дорого", — заключил Синарев.

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