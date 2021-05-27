МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Instagram получает согласие на сбор данных о нашем поведении внутри приложения в момент первой регистрации, но на этом сервис не останавливается. Впоследствии мы неосознанно разрешаем ему следить за нами постоянно и даже делимся контактными данными своих друзей. Происходит это, когда мы в первый раз ставим метку локации на фотографию или разрешаем сервису поискать уже зарегистрированных пользователей в наших контактах на телефоне. Такого рода уловок у приложения много, но некоторым можно противостоять, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Instagram — одна из самых популярных социальных сетей в мире. По разным оценкам, доходы сервиса составляют миллиарды долларов каждый год. Главный источник дохода компании — реклама, которую мы видим, когда пролистываем ленту или сторис.

По словам Мясоедова, популярность Instagram среди рекламодателей обуславливается "высокой степенью индивидуального таргетирования пользователей при выдаче того или иного контента".

"Иначе говоря, приложение хорошо понимает наши с вами увлечения и знает, что и в какой момент нам показать и предложить. Такая адаптация под наши интересы становится возможной из-за сложных алгоритмов, которые сеть использует при анализе поведения пользователей", — отмечает эксперт.

Психолог дал советы, как справиться с зависимостью от соцсетей Instagram принадлежит Facebook, следовательно, данные свободно курсируют между этими социальными сетями.

"Под детальный анализ подпадают не только ваши интересы, но даже то, как быстро вы совершаете действия внутри приложения. Геолокация и данные с датчиков движения тоже берутся в расчёт. Так, например, любители активного отдыха получают больше рекламы, связанной со спортивными товарами и услугами", — говорит Мясоедов.

Когда "всплывает" окно внутри программы, внимательно прочитайте, что там написано перед тем, как давать согласие.

В настройках специалист советует удалить загруженные контакты и запретить доступ приложения к мониторингу вашего местоположения. А при просмотре назойливой рекламы обратите внимание на кнопку меню, где можно пожаловаться на нежелательный контент.

"Конечно, эти меры не решат проблему полностью, но вмешательство сети в вашу личную жизнь уменьшат", — заключает эксперт.