МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. В России действует ряд программ, направленных на поддержание семей с детьми, некоторые из которых носят адресный характер. Например, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, которая положена малообеспеченным семьям. Ранее правила получения этого пособия были достаточно простыми: выплата полагалась семьям, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе. Однако в этом году вступили в силу изменения порядка получения пособия, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.

По его словам, родителям, претендующим на данное пособие, рекомендуется тщательно изучить порядок и условия его получения.

"Так, по новым правилам, для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (в расчет идут квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также банковские вклады). Кроме этого, было введено правило "нулевого дохода". Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины", — отмечает эксперт.

Как изменятся правила начисления и суммы пособия на детей от 3 до 7 лет тем семьям, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке государства. На практике до внесения изменений в порядок получения данных выплат, пособия получали в том числе и семьи, получающие "серый" доход, превышающий прожиточный минимум (в некоторых случаях в разы), а также семьи, где родители сознательно не хотели работать и обеспечивать своих детей, желая жить исключительно на "детские" пособия.

Таким образом, внося подобные изменения, законодатель "преследовал цель сделать выплаты более справедливыми".

"Однако, к сожалению, под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона", — отмечает Денисов.