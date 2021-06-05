МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Есть люди определенного психотипа, с которыми мошенники предпочитают не связываться, не желая терять свое время на общение с ними – это скептики и циники. Об этом рассказал агентству "Прайм" врач-психотерапевт Сергей Дивисенко.

По его словам, главная цель мошенников – снизить критичность восприятия жертвы, прежде всего, через испуг и через гипнотические техники, а также обеспечить себе ее доверие. Что касается телефонных мошенников, то дальнейшая цель аферистов — вызвать у жертвы желание, чтобы "сотрудник службы безопасности" её защитил. А затем произвести необходимые операции и выудить у потерпевшего sms-коды или данные банковской карты.

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"Циники – это люди особые, пренебрегающие нормами морали и нравственности. Можно предположить, что мошенники как раз и являются теми самыми циниками. Выражаясь психологическим языком, это антисоциальные психопаты — люди с антисоциальным расстройством личности. И если мошенник в поисках жертвы попадает на свое отражение, то, и тот, и другой мгновенно чувствуют себе подобного, и общение прерывается", — говорит эксперт.

Циник очень быстро понимает, что его хотят обмануть, а мошенник очень быстро понимает, что его обман раскрыт, и ему не верят.

В свою очередь скептики — это люди, сомневающиеся во всём, проверяющие информацию любыми способами.

"Для скептика звонок мошенника может стать вызовом и игрой. Скептик будет сомневаться на всех этапах переговоров, это будет затягивать разговор. В итоге скептик захочет перепроверить информацию по другим каналам и обнаружит, что его пытаются обмануть", — поясняет психотерапевт.

"Таким образом, когда мошенники понимают, что попали на скептика или циника – сами прекращают общение, чтобы сэкономить себе время и найти жертву попугливее, менее критичную и более доверчивую", — заключил специалист.