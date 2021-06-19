МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Оказалось, что для обеспечения безопасности движения мало прямых камер, определяющих превышение скорости в моменте. Многие автомобилисты уже изучили расположение камер и практикуют рваный ритм езды — значительно превышая скорость на участках без камер и притормаживая там, где камеры установлены. Понятно, что в полной мере это не соответствует целям профилактики аварийности, поэтому и было предложено ввести практику измерения средней скорости, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Такая практика поможет не только контролировать большие участки федеральных и местных дорог, но и обеспечивать контроль скорости там, где установка камер затруднительна или невозможна", — отмечает он.

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По словам Соловьева, в течение определённого времени практика применения штрафов за превышение средней скорости работала, как часы. Пока один из автолюбителей не дошёл до Верховного Суда. И тот в Постановлении от 7 октября 2019 года определил, что по рассмотрении административных дел о превышении средней скорости должностным лицом "точные время и место совершения административного правонарушения не установлены, а в постановлениях указывается средняя скорость движения транспортного средства, что не предусмотрено Кодексом РФ об административных правонарушениях".

После этого суды по-разному стали трактовать эти нарушения, однако большинство все же встали на сторону граждан.

Но тема оказалась "вечнозелёной", и предложения о том, как все же полноценно закрепить возможность штрафовать за превышение средней скорости, продолжали разрабатываться.

"Подводя итог сказанному можно с уверенностью отметить, что в идеальной формулировке понятия "средняя скорость" должны быть каким-то образом разрешены коллизии с необходимостью четкого указания времени и места совершения административного правонарушения. Чтобы все соответствовало и букве, и духу закона, а также логике и справедливости", — заключил юрист.