МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Развитие информационных технологий значительно упрощает совершение бытовых сделок между гражданами, но такой способ сопровождается и риском хищения имущества. С этим можно столкнуться, например, во время купли-продажи товаров на сайтах бесплатных объявлений, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя МКА "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

"После размещения объявления о продаже товаров мошенники могут связаться с вами либо непосредственно через сайт, где размещено объявление, либо в социальных сетях или мессенджерах, которые вы указали", — добавляет эксперт.

Телефонные мошенники чаще стали притворяться правоохранителями В переписке злоумышленники обговаривают с вами условия договора, предлагая осуществить предварительную оплату в счет исполнения договора или оплатить услуги по доставке товара. А далее вам говорят, что для завершения процедуры перечисления денежных средств на ваш счет, необходимо предоставить реквизиты банковской карты и назвать смс-код.

"С указанной целью также могут направляться электронные адреса фишинг- страниц, внешне напоминающие страницы сайтов объявлений, где для подтверждения зачисления требуется ввод реквизитов банковской карты и смс-кода", — говорит адвокат.

Примечательно, что для придания видимости исполнения перевода денежных средств, мошенники могут прикладывать скриншоты банковских приложений или электронные чеки. Однако существуют общедоступные сервисы для проверки подлинности чеков, к примеру, сервис ФНС.

По словам Данилова, практике известна и обратная ситуация, когда потерпевший выступает покупателем.

"Во избежание рисков мошенничества следует уделить повышенное внимание вопросам предварительной оплаты, не вводить и не передавать данные, позволяющие изъять имущество. Несмотря на бытовой характер сделки, следует также с должной степенью осмотрительности подходить к выбору контрагентов", — заключил эксперт.