МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Прежде всего, необходимо понимать, для чего человеку хранить денежные средства дома. Далеко не факт, что дома их хранить безопаснее, чем на текущем банковском счете или, на худой конец, в ячейке. Поэтому все-таки стоит исходить из того, что речь идет о некоем неприкосновенном запасе, которым можно пользоваться только в экстренных случаях, и храниться он может как дома, так и в других местах. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Размер такой "заначки", в идеале, должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за 3-6 месяцев", — отметил он.

Финансист дал совет, надо ли продавать доллары прямо сейчас Желательно, чтобы эти денежные средства хранились в разных валютах с большей частью рублей, к примеру, в пропорции 50-25-25 или 40-30-30. Также, по словам экономиста, интересен вариант, когда на каждые отложенные 100 рублей покупается 1 евро и 1 доллар. Это убережет деньги от девальвации и отчасти от инфляции, так как курс рубля на долгосрочном горизонте постоянно снижается к основным мировым валютам.

В целом, в том, чтобы хранить денежные средства непосредственно "под подушкой", нет ничего плохого, если эта заначка диверсифицирована.

"Сейчас даже не нужно особо всматриваться в цены в магазинах, чтобы понимать, что на 1000 рублей сегодня мы купим продуктов значительно меньше, чем год-полтора назад. Но все же нужно заметить, что на банковском текущем счете доступ к ним будет почти таким же, и преимущество в том, что есть возможность сэкономить на комиссиях при обмене валют, особенно если открыт брокерский счет", — заключил эксперт.